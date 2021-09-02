以色列公司 StoreDot 称已复制特斯拉 4680 电池，可在 10 分钟内充满电

IT之家 9 月 2 日消息 在去年 9 月 22 日的“电池日”活动上，特斯拉推出了全新的 4680 电池（尺寸为直径 46mm * 高度 80mm）来替代此前的主流 18650 电池和 21700 电池，相比后两者，这款新型电池的单体能量密度提高 5 倍，达到了 300Wh/kg，续航里程增加 16%，电力相比有极耳电池提升了 6 倍，而且成本还能降低 14%。

然而，以色列锂离子电池公司 StoreDot 声称其已经复制了 4680 电池，并且可以在 10 分钟内充满电。

据 StoreDot 公司首席执行官 Doron Myersdorf 博士介绍，4680 电池的十分钟充电速度已经开发了三年。Myersdorf 说：“实现在短短 10 分钟内为圆柱形电池极端快速充电的目标，从第一天起就在 StoreDot 的技术路线图上。经过三年的积极开发和测试，利用我们世界级研究的多种载体，我对我们全球范围内的有效合作取得这一重要成就感到非常自豪。我们可以为电动汽车制造商提供电池格式的选择，利用我们的 XFC 技术，克服目前电动汽车的障碍：续航能力和充电焦虑，这是非常重要的。”

目前，特斯拉正在北加州的 Kato Road 工厂内部制造 4680 电池，但其也在寻求第三方供应商帮助生产这种电池，它们将被用于特斯拉的大批量车辆，如 Model Y。

StoreDot 的 4680 电池看起来很相似，最大的区别是充电速率。据 PE Engineer Compliance 的 Keith Ritter 称，特斯拉的 4680 电池据传可以在 15 分钟内充满电，而 StoreDot 的电池能够在 10 分钟内充满电。

该公司在一份新闻稿中说，“StoreDot 公司的极端快速充电圆柱形电池采用 4680 格式，这是全球汽车制造商越来越青睐的格式，并且已经开发了三年多。这些突破性技术的开创性工作是在英国华威大学与 StoreDot 的战略伙伴--英国石油公司合作下启动的。它已经利用全球各地的专家得到了进一步发展。这项工作涵盖了细胞设计领域的五项专利，并使用了 StoreDot 的连续标签技术。这种电池设计提高了产量，解决了通常与圆柱形电池的硬壳结构有关的安全和性能问题。StoreDot 设施的测试显示了令人鼓舞的低水平内阻。圆柱形电池样品目前正在 StoreDot 公司在中国的制造伙伴亿纬锂能公司的生产线上加紧生产。”

IT之家了解到，StoreDot 称其正在与领先的汽车制造商进行讨论，但没有详细说明具体品牌。4680 个电池可以使电动车领域更具竞争力，但它们要到 2024 年才能进入规模生产。