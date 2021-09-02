微软 Win10 Build 19044.1202 (21H2) 发布预览版推送，修复 Windows Update 可选更新停止响应问题

IT之家 9 月 2 日消息 微软近期面向 Release Preview 发布预览频道推送了 Windows 10 21H2 Build 19044.1202 (KB5005101)。

该更新将自动提供给已经在发布预览频道中使用 Windows 10 版本 21H2 的 Windows Insiders。对于尚未使用 Windows 10 版本 21H2 的内部人员--该更新是通过在 Windows Update 中的“探索者”体验提供的，并且只提供给那些因为他们的电脑不符合 Windows 11 的硬件要求而从 Bete 频道转移到 Release Preview 频道的内部人员。这意味着这些内部人士将需要进入设置 > 更新和安全 > Windows Update，并选择下载和安装 Windows 10 版本 21H2。

IT之家获悉，该更新除了作为 Windows 10 Build 19044.1200 的一部分列出的所有改进外，还包括以下变化。

修复了导致 Windows Update 设置页面在用户下载一个可选的更新后停止响应的问题。

要检查并查看你是否在运行 Windows 10 版本 21H2，只需在任务栏上的 Windows 搜索框中输入“winver”。它应该显示为“21H2 版本”。

扩展阅读：

《微软 Win10 Build 19044.1200（21H2）发布预览版推送：新增 Wi-Fi WPA3 H2E 标准，WSL 支持 GPU 计算》