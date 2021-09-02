DigiTimes：苹果 Apple Watch S7 将在 9 月底扩产，新款 MacBook Pro 将在 10/11 月推出

IT之家 9 月 2 日消息 供应链媒体 DigiTimes 今日报道称：苹果 Apple Watch Series 7 的产量将在 9 月底爬坡，这一消息表明苹果新品生产确实有短暂的延期，而此前日经亚洲报道称 Apple Watch Series 7 定于 9 月中旬左右开始量产。

目前尚不清楚量产推迟是否会影响 Apple Watch Series 7 的发布时间。但从目前爆料来看，即使生产有所延迟，Apple Watch Series 7 仍可能在 9 月发布，不过预购以及发货时间可能会更长。

IT之家了解到，自 2016 年的 Apple Watch Series 2 开始，苹果每年都会在 9 月推出新款 Apple Watch。

据 YouTuber @Jon Prosser 分享的信息，这款手表预计将配备新的平面机身，而彭博社的 Mark Gurman 表示，S7 将提供更大的尺寸，可达 41 和 45 毫米，而 Series 6 只有 40mm 和 44mm。

MacBook Pro

在 DigiTimes 今天的另一份报告中，供应链称芯片短缺可能会导致搭载苹果 M1X/M2 芯片以及采用 mini-LED 屏幕的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型在 10 月或 11 月推出。

消息人士称，他们认为苹果 2021 年秋季的产品发布规律可能会与 2020 年采取类似的形式，即分别在三个月内举行三次发布会（也可能是四次）。

预计新款 MacBook Pro 将采用顶部和底部更平坦的设计，可能会带来多个此前被砍掉的接口，包括 HDMI 和 SD 读卡器，以及配备一个磁吸式电源线连接器。

《彭博社 Gurman：Apple Watch Series 7 不支持血压监测》