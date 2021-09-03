Win11 Windows 安卓子系统应用已上架微软商店，支持 Xbox

IT之家 9 月 3 日消息 微软将于 10 月 5 日开始推出 Windows 11 正式版，但对安卓应用的支持还要等待一段时间，该功能将在未来几个月内正式向 Windows Insiders 推出。然而据IT之家网友投稿，目前 Windows 安卓子系统（Windows Subsystem for Android）已经出现在微软商店，甚至可以安装。

不过，目前打开微软商店提供的 Windows 安卓子系统应用程序，只能看到一个空白的窗口。该列表在介绍中只说这是微软的机密，该应用是用于测试的，使用它的人不应该截图或谈论其内容。

系统要求页面则显示，所需的 Windows 版本是 22000，也就是将在 10 月 5 日推出的那个版本。这表明，微软有可能不会让用户等到明年的 Windows 11 功能更新，以获得 Android 的 Windows 子系统。可以看到，该功能可以独立交付。此外，还需要 8GB 的内存，建议使用 16GB，在 ARM64 或 x64 处理器上运行。

更有趣的是，这个应用程序被列为可用于 Xbox 主机，包括 Xbox One 系列和新一代 Xbox Series X|S，微软此前没有谈及过在主机上运行安卓应用。