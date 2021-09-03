微软推出 Win11 测试版 Build 22000.176：视觉效果优化

IT之家 9 月 3 日消息 微软现已向 Beta 通道推出了 Windows 11 Insider Preview Build 22000.176 版本，更新内容并不多，主要是修复 bug。

变化和改进

用户大多希望可以更快地找到他们需要的功能，因此微软在 Windows 11 中将搜索、任务视图、小部件和聊天等常用内容固定到任务栏。

要想设置哪些图标可固定到任务栏，只需右击任务栏并选择“任务栏”设置”以打开任务栏设置页面并选择要隐藏的系统图标。

如果您之前隐藏了这些系统图标中的任何一个并希望取消隐藏 ，可以通过任务栏设置进行操作。

只需右键单击任务栏并选择“任务栏设置”即可选择显示哪些系统图标。

bug 修复

[一般 bug]

修复了配对蓝牙 LE 设备的问题，该 bug 导致电脑恢复休眠或蓝牙关闭后致使蓝牙可靠性问题和 bug 增加。

解决了导致某些用户在尝试使用某些 USB 相机拍照时遇到意外 bug 的问题。

在 OOBE 中设置 Windows Hello 时，添加了一个新链接以了解有关 Windows Hello 的更多信息。

[微软 Team 的聊天]

阿拉伯语和希伯来语现在允许更改团队设置。

修复了拨打电话时没有铃声但用户界面会显示呼叫已接通的问题。

[微软商店]

在最近的商店更新中修复了以下问题：

修复了安装按钮在有限情况下可能不起作用的问题。

微软还修复了某些应用无法获得评分和评论的问题。

已知问题（暂机翻）

[一般]

我们正在调查来自 Beta 频道内部人员的报告，在升级到 Windows 11 后，他们看不到新的 Taskbar，并且 "开始" 菜单不起作用。要解决此问题（如果您受到影响，请尝试转到 Windows 更新 > 更新历史记录，卸载 Windows 的最新累积更新，并通过检查更新重新安装它。

我们正在研究一个修复问题，导致一些表面专业 X 设备与 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR 错误检查。

[开始]

在某些情况下，在使用 "从开始搜索" 或 "任务栏" 时，您可能无法输入文本。如果您遇到此问题，请按键盘上的 WIN + R 启动 "运行对话框"，然后关闭它。

当右键单击 "开始" 按钮（WIN + X）时，系统和 Windows 终端将丢失。

[任务栏]

切换输入方法时，任务栏有时会闪烁。

[搜索]

单击任务栏上的搜索图标后，搜索面板可能无法打开。如果发生这种情况，重新启动 " 视窗浏览器 " 进程，并再次打开搜索面板。

搜索面板可能显示为黑色，不会在搜索框下方显示任何内容。

[小部件]

小部件板可能显得空。要解决此问题，您可以注册，然后再次登录。

小部件可能会在外部监视器上以错误的大小显示。如果您遇到这种情况，您可以先通过触摸或 WIN + W 快捷方式在实际 PC 显示屏上启动小部件，然后在辅助显示器上启动。

[微软商店]

我们继续致力于提高商店中的搜索相关性。

[沙盒]

在 Windows 沙盒中，单击任务栏上的切换器图标后，不会启动语言输入切换器。作为解决方法，用户可以通过以下任何硬件键盘快捷方式切换输入语言：Alt + 移位、Ctrl + 换档或赢 + 空间（第三个选项仅在沙盒全屏的情况下才可用）。

在 Windows 沙盒中，IME 上下文菜单在单击 Taskbar 中的 IME 图标后不会启动。作为解决方法，用户可以使用以下任一方法访问 IME 上下文菜单的功能：

可选，您也可以启用 IME 工具栏，这是一种替代 UI，可快速调用特定的 IME 功能。继续从上面，导航到键盘选项 > 外观 > 使用 IME 工具栏。



通过时间设置 > 访问 IME 设置 – 语言 > 语言和区域 > <英语 IME 语言>（例如日语）三个点 > 语言选项 > < 每次 IME>（例如 Microsoft IME）三个点 > 键盘选项。



使用与每个 IME 支持的语言相关联的独特硬件键盘快捷方式。

[本地化]

有一个问题，一些内部人员可能会从他们的用户体验中缺少一些翻译，用于运行最新内部预览构建的一小部分语言。

微软商店

IT之家了解到，微软还向 Beta 频道的 Windows 内部人员推出了微软商店更新 （版本 22108.1401.11.0），其中包括以下改进：

library UI 视觉大修，导航更简单，启动速度更快。

▲ 微软商店