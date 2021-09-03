碳酸锂价格短期继续看涨，国内企业供给不足倒逼扩产提速

据生意社数据监测，本周工业级和电池级碳酸锂价格上涨迅猛，上涨幅度更是不断加大。9 月 2 日工业级碳酸锂华东地区均价价格为 122000 元/吨，与周初相比价格上调了 8.93%。

9 月 2 日电池级碳酸锂华东地区均价价格为 128800 元/吨，与周初相比价格上调了 8.97%。生意社碳酸锂分析师认为，目前碳酸锂市场需求十分紧俏，部分企业 9 月的货单都已经谈完售出了。随着下游扩产的放大效应，锂盐需求将会持续增加，预计短期碳酸锂价格仍旧持续上行。

与价格高涨相对应的就是产能的紧缺。安泰科统计数据显示，7 月我国碳酸锂产量 1.9 万吨，环比下降 10%，原因是部分冶炼厂检修。而其下游的磷酸铁锂产能一直在低位徘徊，处于供不应求的状态，贝特瑞、德方、万润等龙头企业都出现降库存的现象，宁德时代和比亚迪两家单月需求量就超出 4 万吨，超出预期的需求量直接导致磷酸铁锂持续紧缺，而大规模的生产可能会在年底或明年初期，短期内无法缓解磷酸铁锂相对紧缺状态。

在产能供给不足、价格持续上行的背景下，国内相关企业加大在材料的布局。9 月 2 日，天华超净公告称，为不断完善新能源锂电材料业务领域的产能布局，进一步扩大电池级氢氧化锂产能，天华超净与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会（以下简称“甘眉工业园区”）拟签订项目投资合同，建设年产 6 万吨电池级氢氧化锂生产线及相关生产设施、配套设施。项目预计总投资人民币 25 亿元。