国内 EDA 第一股诞生，华大九天科创板上市获批

IT 之家 9 月 3 日消息 9 月 2 日，创业板上市委员会 2021 年第 54 次审议会议公告，北京华大九天科技股份有限公司 (以下简称华大九天) 首发获通过。中信证券为其保荐机构，拟募资 25.51 亿元，此举标志着华大九天成为中国 EDA 第一股。

IT 之家了解到，招股书显示，华大九天此次拟于深交所创业板上市，计划公开发行股票数量 1.09 亿股，占发行后公司总股本的比例为 20%。

华大九天本次上市拟募集资金 25.51 亿元，分别用于电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目、模拟设计及验证 EDA 工具升级项目、面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目、数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目以及补充流动资金。

华大九天 2018、2019 和 2020 年度营业收入分别为 1.5 亿元、2.5 亿元和 4.1 亿元。2018、2019 和 2020 年度净利润为 4852 万元、5716 万元和 1.04 亿元。

截至 2020 年末，华大九天总资产为 13.41 亿元，2019 和 2018 年同期总资产分别为 6.91 亿元和 5.17 亿元。该公司此次募资金额分别达到上述三个财年总资产的 1.9 倍、3.7 倍、4.9 倍。

华大九天成立于 2009 年，自创立以来一直聚焦于 EDA 工具的开发、销售及相关服务业务。该公司目前已成为国内规模最大、产品线最完整的本土 EDA 企业，也是“大规模集成电路 CAD 国家工程研究中心”的依托单位。

华大九天主要产品包括模拟电路设计全流程 EDA 工具系统、数字电路设计 EDA 工具、平板显示电路设计全流程 EDA 工具系统和晶圆制造 EDA 工具等 EDA 工具软件，并围绕相关领域提供技术开发服务。该公司相关产品主要应用于集成电路设计及制造领域。

EDA 是用来设计芯片的一种软件，被誉为“芯片之母”，是芯片产业皇冠上的明珠。全球 EDA 市场目前主要由楷登电子、新思科技和西门子 EDA 垄断。2020 年，国内 EDA 市场销售额的 80% 由这国际三巨头占据。同期，华大九天约占 6% 的市场份额排名第四，在本土 EDA 企业中居首位。

值得注意的是，除华大九天外，多家本土 EDA 企业，如杭州广立微、概伦电子、国微思尔芯等也纷纷开启上市计划，本土 EDA 企业打响第一股争夺战。