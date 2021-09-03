6 步傻瓜式教程：轻松教会你在树莓派上安装 Win11

给树莓派安装 Windows 11 系统时麻烦吗？

先要去官网下载 arm 版系统，然后进行镜像烧录；烧好后，还要在树莓派上进行一些配置？

现在，有一个脚本可以把以上操作都自动化了，还是图形界面的 —— 你只需要傻瓜式地点几下就 OK！

并且也不用担心微软许可证的问题，此脚本完全合法！

（也可以用来装 Windows 10。）

6 步傻瓜式安装

首先，去 GitHub 上找到这个叫做 WoR-flasher 的项目，clone 下来。

注意，现在这个脚本只有 linux 版。

然后在终端启动脚本：

~/wor-flasher/install-wor-gui.sh

会出来一个图形界面，就可以开始傻瓜式安装了。

第一步，选一下你要安装 Win11 还 Win10，在树莓派几上安；

第二步，选择操作系统要用的语言；

第三步，插入一个可读写至少 8GB 的内存卡（25GB 以上最佳），选上；

第四步，检查一下默认配置，如果还有别的需要可以自己添加一些；

第五步，点击“Flash”，终端开始正式运行 install-wor.sh 脚本。

这步从微软下载安装包、压缩、生成镜像可能需要很多时间。（如果你用别的更快的/非官方的方式搞定 ISO 文件的话，到时可以跳过镜像生成这个耗时的步骤。）

作者在这也声明：此脚本完全合法，不用担心微软只向 OEM（原始设备制造商）出售 ARM 版本 Windows 许可证这个问题。

有人拿着它去和微软的几位员工交流过了，他们都没有任何异议。

因为脚本是直接通过 UUPdump 从 Microsoft 的更新服务器（Windows Update servers）下载文件再生成的 Windows 镜像。

而 Microsoft 的更新服务器是可以公开访问的，与直接从官网下载 x86 Windows ISO 一样合法。

再加上微软从来都知道 UUPdump 的存在，但从未追究过它的责任。

所以不用担心这样安装的许可证问题。

好了，最后一步，终端运行完成后、图形界面继续弹出按照提示把烧好的内存卡插上树莓派，脚本会继续自动帮你安装好 Windows 系统并重启 —— 一切就搞定了（安装大概需要 30 分钟）。

以上就是全部操作，是不是全程都没有需要你动脑的地方？

唯一需要的就是花点时间耐心地等待。

此外，还有一个好消息不知道大家注意了没，Windows 11 引入了一个名为“ARM64EC”的“仿真兼容”接口（ABI），是一种在装有 Windows 11 系统的 ARM 设备上构建应用程序的新方法。

这样的话，树莓派上就可以运行 64 位的 exe 程序了。

脚本地址： https://github.com/Botspot/wor-flasher UUPdump： https://uupdump.net/