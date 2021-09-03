微软向 Win11 预览版用户发送电子邮件：部分 PC 不符合最低硬件要求，无法再获得 Dev 更新

IT之家 9 月 3 日消息 微软一直在通过 Windows Update 页面中的横幅提醒通知那些 PC 电脑不符合微软最低硬件要求的 Windows 11 Insiders 测试用户，他们需要降级到 Windows 10 系统。
现在，微软更进一步，开始向不符合微软最低硬件要求的用户发送电子邮件说明，表示，
“你的电脑不符合预览 Windows 11 的最低系统要求。
嗨，Windows Insider。
Dev 开发频道中的一些电脑没有切换频道的选项，因为他们被赋予了安装 Windows 11 预览版的例外情况，正如我们在 6 月 24 日的博文中所述。这些电脑不符合预览 Windows 11 的最低硬件要求，今后将不会从 Dev 频道获得新的 Windows 11 Insider Preview 构建版本。
根据我们的数据，你有一台电脑被给予了这种例外。这台电脑必须使用我们提供的媒体（ISO）重新安装回 Windows 10，然后可以加入发布预览频道来预览 Windows 10 更新。
请查看你的 Windows 更新设置中的信息以了解更多信息。
感谢你参与 Windows Insider 计划!
Windows Insider 团队”
IT之家获悉，微软此前表示，他们打算继续向受影响的用户发布 Windows 11 的累积更新补丁，直到 10 月 5 日 Windows 11 全面上市，但之后用户需要降级到 Windows 10 系统。微软没有解释如果用户忽略这一提示会发生什么，只是表明这些用户不会再收到后续的 Windows 11 Dev 大版本更新。