微软向 Win11 预览版用户发送电子邮件：部分 PC 不符合最低硬件要求，无法再获得 Dev 更新

IT之家 9 月 3 日消息 微软一直在通过 Windows Update 页面中的横幅提醒通知那些 PC 电脑不符合微软最低硬件要求的 Windows 11 Insiders 测试用户，他们需要降级到 Windows 10 系统。

现在，微软更进一步，开始向不符合微软最低硬件要求的用户发送电子邮件说明，表示，

“你的电脑不符合预览 Windows 11 的最低系统要求。

嗨，Windows Insider。

Dev 开发频道中的一些电脑没有切换频道的选项，因为他们被赋予了安装 Windows 11 预览版的例外情况，正如我们在 6 月 24 日的博文中所述。这些电脑不符合预览 Windows 11 的最低硬件要求，今后将不会从 Dev 频道获得新的 Windows 11 Insider Preview 构建版本。

根据我们的数据，你有一台电脑被给予了这种例外。这台电脑必须使用我们提供的媒体（ISO）重新安装回 Windows 10，然后可以加入发布预览频道来预览 Windows 10 更新。

请查看你的 Windows 更新设置中的信息以了解更多信息。

感谢你参与 Windows Insider 计划!

Windows Insider 团队”