微软 Win11/Win10 免费工具集 PowerToys 0.45 发布：新的设置菜单，采用流畅设计

IT之家 9 月 3 日消息 微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10/Windows 11 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

外媒 Neowin 报道，上个月，微软发布了 PowerToys 0.43.0 版本，其中有大量的错误修复，包括针对醒目的高 CPU 使用率。今天，微软推出了 PowerToys 0.45.0 版本，重点是优化现有功能，提高稳定性，并进行可访问性改进。此外，它还包含安装程序的更新和新的设置菜单 UI，通过利用新的造型元素提供了全新的体验。风格设计是通过 Fluent UX 完成的，使其与 Windows 11 的 UI 更加一致。

下面是更新内容：

改变内容

删除了 ModuleImageLink。

用 combobox 替换了主题 radiobuttons 设置。

将项目中的 C#组件合并为一个测试框架。

StyleCop 和警告的修复。

删除了未使用的命名空间别名。

将.NET JSON 标准化为 System.Text.Json。

修正了各种.xaml 破损的链接和图标。

更新了“编辑布局”和“创建自定义布局”控件的名称属性，使其不包括私有的 Unicode 字符。

将 bitmask 变量从 size_t 改为 uint64_t，这将使 PowerToys 能够支持每个布局超过 40 个区域。

调整了遥测数据，以更好地分辨 PowerToys Run 在启动时的启动情况。

插件“直接激活短语”设置改名为“直接激活字符串”。

更改时更新了环境变量。

一般改进

设置和 OOBE 窗口更新为流畅设计的用户体验! 我们希望你喜欢应用程序菜单具有新的现代视觉，因为我们的产品与即将到来的 Windows 11 界面保持一致。

在设置中增加了显示版本历史的按钮。

签署了 PowerToysSetupCustomActions.dll。

改进了更新可用和更新就绪信息的视觉。

改进了自动更新的体验。

将 OOBE 主题颜色与设置主题颜色对齐。

将“以管理员身份重启”按钮的标签调整为“以管理员身份重启 PowerToys”，以避免含义上的歧义。

在设置侧边栏增加了彩色图标。

修正了 OOBE 中 Microsoft Docs 和 PowerToys 发行说明链接无法通过键盘导航的可访问性问题。

修正了设置标题的对齐方式。

修正了在浅色模式下，下一个更新文本是可见的。

更新了“了解更多”的文字，使之更具描述性。

更新了更新上的“阅读更多”文字，使之更有描述性。

添加了系统托盘中的文档链接。

修正了安装 PowerToys 时文件使用中的问题引起的错误。

修正了当 PowerToys 以管理员身份运行时，从“开始”菜单打开设置的问题。

Awake

在翻译错误模板中增加了 Awake 选项。

调整了不活跃设置的描述，以改进对实用程序被禁用和不活跃的区分。

颜色选择器

修正了改变 RGB 值时不更新颜色的 HEX 值的问题。

修正了屏幕阅读器在激活“复制到剪贴板”时不通知的无障碍问题。

修正了用户不能用鼠标悬停信息图标内容的无障碍问题。

修正了颜色选择器格式顺序无法通过键盘访问的问题。

修正了屏幕阅读器通知“编辑颜色格式”按钮的名称不正确，以及根本不通知“切换开关”按钮的无障碍问题。

FancyZones

调整了“保存和应用”编辑器按钮，以适应本地化的文本大小。

修正了在高对比度模式下“创建新布局”按钮的可见性。

修正了与编辑器用户界面有关的缩放奇怪问题。

修正了双击“编辑布局”按钮时编辑器崩溃的问题。

修正了编辑器在显示区域后立即崩溃的问题。

修正了通过键盘导航编辑器选项时，在未选择的 Canvas 选项上按回车键会启动 Grid 编辑器的问题。

修正了 FancyZones 不能恢复控制台应用程序的问题。

修正了 Canvas 编辑器和网格编辑器的窗口高度。

修正了因 KERNELBASE.dll 导致的崩溃问题。

修正了 FancyZone 图标在更高的 DPI 设置下更平滑的问题。

修正了在区域布局之间转换时的崩溃。

修正了 FancyZones 在改变布局时不能调整窗口大小的问题。

调整了布局设置，以便在取消对某一特定布局的更改后重置快捷键。

文件资源管理器附加组件

修正了即使没有选择“启用标记”，标记文件仍会被预览的问题。

图片调整器

增加了警告：如果文件使用的编码不兼容，带有动画的 GIF 文件可能无法正确调整大小。

键盘管理器

改进了 KBM 重新映射列表的用户界面。

PowerRename

扩大设置中的插件选项现在可以切换了。

修正了导致 PowerRename 使文件管理器崩溃的竞赛条件。

PowerToys Run

修正了 PowerToys 在后台运行和调用 Alt-Tab 时造成的滞后问题。

解决了加载“System.Windows.Controls.Ribbon”时未找到文件的异常。

修正了空引用异常的崩溃。

修复了注册表插件加载崩溃的问题。

修正了为实用程序设置注册表键值时的未授权访问异常。

改进了插件属性折叠时警告的可见性。

增加了插件管理器的搜索。

修正了 VSCode 工作区插件不工作的问题。

视频会议静音

修正了工具栏右上角的垂直偏移，允许用户关闭其他应用窗口。

修正了从源代码编译时对某些系统的兼容性问题。

修正了工具箱在屏幕上持续存在的问题。

修正了改变视频会议静音工具栏位置时的麦克风取消静音问题。

在 OOBE 中增加了视频会议静音。

今后，微软 PowerToys 0.46 的实验版本将在本月第二周发布，并将带来更新的视频会议静音工具。

如果你正在使用 PowerToys，可以打开该应用程序，并点击“常规”选项卡上的更新部分的“检查更新”。那些想首次尝试 PowerToys 的用户可以从应用 GitHub 页面下载 PowerToys 0.45 版本安装程序。