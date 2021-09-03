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微软 Win11/Win10 免费工具集 PowerToys 0.45 发布：新的设置菜单，采用流畅设计

2021/9/3 18:40:47 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 9 月 3 日消息 微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10/Windows 11 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

外媒 Neowin 报道，上个月，微软发布了 PowerToys 0.43.0 版本，其中有大量的错误修复，包括针对醒目的高 CPU 使用率。今天，微软推出了 PowerToys 0.45.0 版本，重点是优化现有功能，提高稳定性，并进行可访问性改进。此外，它还包含安装程序的更新和新的设置菜单 UI，通过利用新的造型元素提供了全新的体验。风格设计是通过 Fluent UX 完成的，使其与 Windows 11 的 UI 更加一致。

下面是更新内容：

改变内容

  • 删除了 ModuleImageLink。

  • 用 combobox 替换了主题 radiobuttons 设置。

  • 将项目中的 C#组件合并为一个测试框架。

  • StyleCop 和警告的修复。

  • 删除了未使用的命名空间别名。

  • 将.NET JSON 标准化为 System.Text.Json。

  • 修正了各种.xaml 破损的链接和图标。

  • 更新了“编辑布局”和“创建自定义布局”控件的名称属性，使其不包括私有的 Unicode 字符。

  • 将 bitmask 变量从 size_t 改为 uint64_t，这将使 PowerToys 能够支持每个布局超过 40 个区域。

  • 调整了遥测数据，以更好地分辨 PowerToys Run 在启动时的启动情况。

  • 插件“直接激活短语”设置改名为“直接激活字符串”。

  • 更改时更新了环境变量。

一般改进

  • 设置和 OOBE 窗口更新为流畅设计的用户体验! 我们希望你喜欢应用程序菜单具有新的现代视觉，因为我们的产品与即将到来的 Windows 11 界面保持一致。

  • 在设置中增加了显示版本历史的按钮。

  • 签署了 PowerToysSetupCustomActions.dll。

  • 改进了更新可用和更新就绪信息的视觉。

  • 改进了自动更新的体验。

  • 将 OOBE 主题颜色与设置主题颜色对齐。

  • 将“以管理员身份重启”按钮的标签调整为“以管理员身份重启 PowerToys”，以避免含义上的歧义。

  • 在设置侧边栏增加了彩色图标。

  • 修正了 OOBE 中 Microsoft Docs 和 PowerToys 发行说明链接无法通过键盘导航的可访问性问题。

  • 修正了设置标题的对齐方式。

  • 修正了在浅色模式下，下一个更新文本是可见的。

  • 更新了“了解更多”的文字，使之更具描述性。

  • 更新了更新上的“阅读更多”文字，使之更有描述性。

  • 添加了系统托盘中的文档链接。

  • 修正了安装 PowerToys 时文件使用中的问题引起的错误。

  • 修正了当 PowerToys 以管理员身份运行时，从“开始”菜单打开设置的问题。

Awake

  • 在翻译错误模板中增加了 Awake 选项。

  • 调整了不活跃设置的描述，以改进对实用程序被禁用和不活跃的区分。

颜色选择器

  • 修正了改变 RGB 值时不更新颜色的 HEX 值的问题。

  • 修正了屏幕阅读器在激活“复制到剪贴板”时不通知的无障碍问题。

  • 修正了用户不能用鼠标悬停信息图标内容的无障碍问题。

  • 修正了颜色选择器格式顺序无法通过键盘访问的问题。

  • 修正了屏幕阅读器通知“编辑颜色格式”按钮的名称不正确，以及根本不通知“切换开关”按钮的无障碍问题。

FancyZones

  • 调整了“保存和应用”编辑器按钮，以适应本地化的文本大小。

  • 修正了在高对比度模式下“创建新布局”按钮的可见性。

  • 修正了与编辑器用户界面有关的缩放奇怪问题。

  • 修正了双击“编辑布局”按钮时编辑器崩溃的问题。

  • 修正了编辑器在显示区域后立即崩溃的问题。

  • 修正了通过键盘导航编辑器选项时，在未选择的 Canvas 选项上按回车键会启动 Grid 编辑器的问题。

  • 修正了 FancyZones 不能恢复控制台应用程序的问题。

  • 修正了 Canvas 编辑器和网格编辑器的窗口高度。

  • 修正了因 KERNELBASE.dll 导致的崩溃问题。

  • 修正了 FancyZone 图标在更高的 DPI 设置下更平滑的问题。

  • 修正了在区域布局之间转换时的崩溃。

  • 修正了 FancyZones 在改变布局时不能调整窗口大小的问题。

  • 调整了布局设置，以便在取消对某一特定布局的更改后重置快捷键。

文件资源管理器附加组件

  • 修正了即使没有选择“启用标记”，标记文件仍会被预览的问题。

图片调整器

增加了警告：如果文件使用的编码不兼容，带有动画的 GIF 文件可能无法正确调整大小。

键盘管理器

  • 改进了 KBM 重新映射列表的用户界面。

PowerRename

  • 扩大设置中的插件选项现在可以切换了。

  • 修正了导致 PowerRename 使文件管理器崩溃的竞赛条件。

PowerToys Run

  • 修正了 PowerToys 在后台运行和调用 Alt-Tab 时造成的滞后问题。

  • 解决了加载“System.Windows.Controls.Ribbon”时未找到文件的异常。

  • 修正了空引用异常的崩溃。

  • 修复了注册表插件加载崩溃的问题。

  • 修正了为实用程序设置注册表键值时的未授权访问异常。

  • 改进了插件属性折叠时警告的可见性。

  • 增加了插件管理器的搜索。

  • 修正了 VSCode 工作区插件不工作的问题。

视频会议静音

  • 修正了工具栏右上角的垂直偏移，允许用户关闭其他应用窗口。

  • 修正了从源代码编译时对某些系统的兼容性问题。

  • 修正了工具箱在屏幕上持续存在的问题。

  • 修正了改变视频会议静音工具栏位置时的麦克风取消静音问题。

  • 在 OOBE 中增加了视频会议静音。

今后，微软 PowerToys 0.46 的实验版本将在本月第二周发布，并将带来更新的视频会议静音工具。

如果你正在使用 PowerToys，可以打开该应用程序，并点击“常规”选项卡上的更新部分的“检查更新”。那些想首次尝试 PowerToys 的用户可以从应用 GitHub 页面下载 PowerToys 0.45 版本安装程序。

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关键词：PowerToysWin10Win11微软

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