小米 MIUI 本周公告：解答 Redmi K30 Ultra 充电速度慢等问题

IT之家 9 月 3 日消息 小米今日在小米社区发布了本周公告，重点解答了 MIUI 开发版的 Bug 问题，以及部分手机的故障。小米表示，开发版部分场景偶现自动重启的问题已经修复；本地下载列表中，本地音乐无法显示的问题，也已经得到了修复。

Redmi K30 Ultra 手机在 12.5.5.0.RJNCNXM 版本玩游戏发热问题，官方表示正在排查中。手机在这一版本充电速度慢的问题，小米答复称：“请大家尽可能使用原装充电器和数据线，清理 USB 口保持 USB 口干燥的情况下充电。随着气温的升高，手机散热效率下降同时体感温度上升，加上充电本身会产热，导致在部分场景中出现充电速度慢的问题，还请大家理解，感谢米粉朋友们的反馈。”

以下为其它问题和答复：

1. 使用中部分场景屏幕会改为 60hz 显示

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

2. 开发版设置为全面屏，锁屏后解锁，全面屏手势变为经典导航键

进度答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

3. 开发版万象息屏，偶现显示两个时间的问题

进度答复：已在开发版中修复，请大家更新最新版本验证修复情况，感谢米粉朋友们的反馈。

4. Redmi K30 Pro 桌面小部件无法删除

进度答复：已在最新版本中修复，请大家更新最新版本验证修复情况，感谢米粉朋友们的反馈。

5. 小米 6X 在 12.0.2.0.PDCCNXM 版本音量自动调节

进度答复：如大家出现问题的频率非常高，还请前往就近售后网点检测，感谢米粉朋友们的反馈。

6. 开发版通知管理中，找不到安装应用

进度答复：已在开发版中修复，请大家更新最新版本验证修复情况，感谢米粉朋友们的反馈。

IT之家了解到，小米表示修复代码会先在开发版中验证，待验证稳定后，会陆续进入稳定版。