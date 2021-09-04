马斯克召集特斯拉员工大会：2.5 万美元汽车不会命名为 Model 2，充电网络 10 月对外开放

9 月 4 日消息，据外媒报道，美国当地时间周五，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）主持了公司员工大会，谈及了有关该公司未来的许多项目。对投资者来说，既有好消息，也有坏消息。

电动皮卡生产推迟到 2022 年底

特斯拉在 2019 年发布 Cybertruck 时表示，最初计划于 2021 年底上市这款电动皮卡，其位于得克萨斯州的超级工厂将于 2022 年实现量产。然而，在持续的芯片短缺和供应链问题中，特斯拉似乎在推出其全电动皮卡方面遇到了实质性的挑战。

马斯克在员工大会上证实，特斯拉预计在 2022 年底之前不会开始生产 Cybertruck。他还指出，这款电动皮卡中采用了太多新技术，提高产量将非常困难。他预计量产要到 2023 年底才能开始。不过，马斯克也没有放弃宣传的机会，他强调 Cybertruck 是个“特别项目”，就像“黑客帝国中的故障”。

Cybertruck 项目推迟早有迹象。8 月初，特斯拉正式将其客户交付时间推迟到 2022 年。在“人工智能日”(AI Day) 上，马斯克实际上重申了这种延迟。当时他指出，特斯拉下一代自动驾驶计算机 HW 4.0 可能会在“大约一年左右”时间里在 Cybertruck 上首次亮相。

这些消息，再加上特斯拉 4680 生产遇到瓶颈，都表明 Cybertruck 的交付可能会推迟。这将使得特斯拉在电动皮卡的竞争中落后于福特、Rivian 以及通用汽车等。

马斯克透露，特斯拉柏林工厂计划有望在 10 月份获得批准，这可能会为年底开始在那里生产汽车留下足够的时间。至于得克萨斯州的奥斯汀工厂，马斯克称：“特斯拉将把公司名字拼写在屋顶上，供降落在附近机场的飞机使用。”

FSD Beta 10 下周发布，令人印象深刻

马斯克赞扬了特斯拉团队的辛勤工作，他特别提到的“全自动驾驶”第 10 个测试版（FSD Beta 10）更新。FSD 最终有望提供“门到门”的自动驾驶服务。

马斯克在会上说：“FSD Beta 10 相当令人印象深刻，是一个启示，代表着未来。FSD Beta 10 测试版将于下周发布，升级‘请求按钮’将在两周后发布。”FSD Beta 10 将使特斯拉更接近最终发布请求按钮，以让更多的人提前获得新的“全自动驾驶”（FSD）更新。

充电网络最早 10 月份在欧洲对外开放

特斯拉似乎正在推进开放其电动汽车超级充电站网络的计划。马斯克在会上证实，特斯拉计划 10 月份从欧洲开始向非特斯拉汽车开放其充电网络，最初可能从荷兰开始。

欧洲将是特斯拉开放的超级充电站网络的最佳起点。2021 年 5 月发表的一份分析研究了欧洲 29 个国家电动汽车充电站与电动汽车销量的相关性，这为特斯拉开发充电网络提供了许多灵感。随着纯电动汽车在欧洲的销量持续增长，对分布合理的充电器网络的需求也在增长。

不过，许多车主对特斯拉开放充电网络感到担忧。在最近财报电话会议上，特斯拉解释了其他品牌电动汽车如何使用其充电网络的方式。这些充电网络需要依赖特斯拉的应用程序，通过其进行交易和互动，非特斯拉用户必须下载后才能进入充电站。

上周，特斯拉推出了最新的移动应用程序更新，包括新的用户界面，可以直接访问特斯拉商店，以及与超级充电站相关的功能。更新后的特斯拉应用允许用户查看他们的充电历史，并允许他们通过该应用支付任何未完成的充电或服务。

2.5 万美元汽车不会命名为 Model 2

马斯克透露，特斯拉售价 2.5 万美元的电动汽车将不会被命名为“Model 2”。该公司之所以为大中型电动轿车取名 Model 3，是因为福特拥有“Model E”商标。将新车型命名为 Model C 似乎更符合特斯拉以前的命名逻辑，因为“C”代表“紧凑”或“廉价”。

马斯克表示，特斯拉正在考虑不给这款汽车安装方向盘和踏板，并且直接配置 FSD。但这令人觉得有点儿困惑：如果特斯拉的目标是推出更紧凑、成本更低的电动汽车以满足买不起高端特斯拉车型的用户需求，那么这款汽车似乎不应是全自动驾驶汽车。目前，FSD 套餐的成本是 1 万美元，而且价格经常上涨。

推出适用残疾人的自动驾驶小巴

特斯拉已经有了很多项目，但该公司似乎仍在探索未来产品阵容，包括为运送残疾人而设计的自动驾驶小巴。马斯克在会上称，这种小巴名为 Robo Van，除了能够运送更多人之外，还将满足残疾乘客的需求。

这表明，Robo Van 将让人更容易上下车，使其成为可能难以进入传统车辆的乘客的完美选择。与 Cybertruck 类似的主动空气悬架等功能对残疾乘客也特别有用，因为它们可以让轮椅等物品更容易进出。

这款小巴还对马斯克旗下隧道挖掘公司 The Boring Company 来说非常有用，因为该车辆可以显著增加拉斯维加斯等地区 Loop 系统的载客量。到目前为止，这些隧道使用的 Model Y 和 Model 3 等车辆每次只能搭载 4 名乘客。

马斯克表示，他预计特斯拉的销量至少会增长 10 倍。他还补充说，大约 10 年后他可能会亲自前往火星。