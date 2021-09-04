微软 Edge 93 版可开启超细悬浮滚动条，能自动隐藏

IT之家 9 月 4 日消息 微软于 9 月 2 日正式推出了 Edge v93 正式版浏览器。新版 Edge 带来了标签页分组功能，同时垂直标签页模式下，可以隐藏标题栏，提高窗口利用面积，使得软件外观更简洁。根据外媒 mspoweruser 消息，有海外用户 Leo Varela 发现了新版浏览器的隐藏功能，可以开启悬浮滚动条。这样能够进一步提高浏览器的简洁度，使得外观更美观，显示面积更大。

这一特性无法在浏览器的设置中开启，而是需要手动修改浏览器的桌面快捷方式。以下为详细步骤：

1. 找到 Microsoft Edge 浏览器桌面图标，并单击右键打开“属性”。也可以使用左键单击图标后，使用快捷键“Alt+Enter”打开属性。

2. 在“目标”栏的文本框后方，粘贴以下代码：

--enable-features=OverlayScrollbar,OverlayScrollbarWinStyle,OverlayScrollbarWinStyleAnimation

完成之后，单击确定。

3. 完全关闭所有已打开的 Edge 浏览器的窗口，然后双击修改好的快捷方式图标，打开软件后悬浮滚动条功能即可生效。可以看出，鼠标悬停在滚动条时，它会完全显露，同时呈现半透明效果。如果鼠标移开，那么滚动条便会自动隐藏，只留下非常细的半透明图形。在黑色网页下，滚动条几乎不可见。

IT之家了解到，在使用快捷方式打开 Edge 后，只要窗口不关闭，后续打开的多个新窗口均会应用这一新特性。如果想切换回旧版固定滚动条，则需要将窗口全部关闭，然后使用其它方式打开浏览器。

以下为更多对比图：