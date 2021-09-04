胡厚崑：华为要做医疗数字化转型的同路人

9 月 4 日消息，在国家卫健委的指导下，由北京协和医院主办的“医院高质量发展院长论坛”在北京成功举行，华为轮值董事长胡厚崑进行了“数字技术助力医院高质量发展”的主题分享。就华为在医院数字化转型中扮演的角色，他表示，“华为有信心做好医疗行业数字化转型的同路人。”

在新兴数字技术和医疗行业的融合应用下，患者享受医疗服务的模式和理念也在发生变化。数据显示，疫情之后愿意通过互联网来享受医疗服务的人群比例翻了一倍，50% 以上的慢性病患者，愿意通过互联网的方式来接受医疗服务。

胡厚崑认为，数字化能帮助医院进行高质量发展，一个重要目标就是建立全感知、全联接、全智能的智慧医院。“数字化转型，每个医院都会有自己不同的路径，但相信有几点经验是共通的。”胡厚崑基于华为经验分享了四条建议。

第一，做好统筹规划。在历史包袱和机遇并存的情景下，“统筹规划、顶层设计”是比较科学的方法。

第二，夯实数字底座，即打造一个开放共享的数字平台，兼容现有系统、打通数据、快速开发新应用；同时也需要在这个平台上持续沉淀服务能力和行业经验。

第三，急用先行，找到最迫切、最能见成效的场景作为切入点。在这方面，华为跟协和医院正在沿着办公协作、科研、院区管理这些场景去展开，也得了初步成效，给管理层和医护团队对数字化转型带来了信心。

第四，做好人才储备。胡厚崑呼吁政府和医疗行业推动信息技术与医学专业结合，培养医工融合型人才，为未来整个医疗行业的数字化打下扎实基础。

就华为在医院数字化转型中扮演的角色，胡厚崑表示，“华为有信心做好医疗行业数字化转型的同路人。”

在技术方面，华为每年把 15% 以上的收入投入到技术研发，从硬件到软件、从材料到算法等，形成了完整的技术组合。华为已经跟国内 100 多家医疗行业合作伙伴，面向医院孵化了多个场景化的解决方案。已为 1800 多家三级医院提供了 ICT 产品和服务，面向未来，将和一批领先的医院开启数字化转型的全面探讨和合作。

胡厚崑对华为与医疗行业的合作充满信心，“希望在国家对公立医院高质量发展的方针与政策指引下，华为能助力协和、助力医疗行业，一起做好数字化转型，树立起中国数字化医疗的品牌”。