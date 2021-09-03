华为详解 Massive MIMO 天线阵列技术：提高基站效率，绿色节能

IT之家 9 月 3 日消息 2021 年起，华为联合多家运营商，在不同地区开展了 Massive MIMO 技术试验。这项技术全称为“大规模天线阵列技术”，原理是在无线通信基站中集成大量天线，从而对不同方位形成独立的窄波束覆盖，实现空间隔离，大幅提高数据吞吐量。

华为表示，在 4G 时代，便将 Massive MIMO 技术应用到基站中。这项技术需要数据传输能力、天线工程化、软硬件适配的综合保证，在应用过程中难度比较大。华为在 2014 年 9 月，联合中国移动推出了全球首台实验室样机，并在一年后推出了 Massive MIMO 商用样机。随后，华为搭载这项技术的基站在北京、上海、东京等城市应用，实现单载波实测速率超过 650Mbps，并且将基站信号覆盖范围提升了近一倍。

官方表示，Massive MIMO 技术非常适合城市立体空间，适用于地形复杂、干扰极多的高楼、地铁、居民楼。此外，这项技术的一个优势便是改造成本小，用户中端无需更换。

在 5G 技术到来后，华为加大重点技术研发的同时，陆续推出了多种商用设备，推动了 Massive MIMO 的第二次进化。第二次进化使得基站设备集成度更好，基站尺寸更小更轻，降低了 5G 网络的更新部署成本，实现了相比 4G 的 10 倍以上体验升级。除 TDD 频段外，华为也在推进 FDD 向 Massive MIMO 演进，毫米波向超大规模阵列演进。

IT之家了解到，华为 Massive MIMO 技术第三次升级，是朝着绿色节能、低环保的新方向。以往，Massive MIMO 的迎风面积只有 0.3 平方米，站点天面空间没有被充分利用。而新型绿色版的 Massive MIMO 可以实现无障碍部署，充分利用空间，最大化天面资源利用率。新型绿色版 Massive MIMO 配置了 160W 的发射功率，即可达到传统 320W 的覆盖范围，能耗降低 50% 以上。

此外，在不增加基站发射功率的前提下，新型绿色版 Massive MIMO 能够提升下行覆盖 3dB，上行覆盖也会相应增强。以此方案，可以让边缘用户平均体验提升 30%，从而可以降低基站建设数量与综合成本。