HMD 诺基亚国行首款 5G 手机 Nokia G50 现身 Geekbench：确认搭载高通骁龙 480 芯片、4GB 运存

IT之家 9 月 5 日消息 HMD Global 正计划在中国内地推出诺基亚 G50 5G 智能手机，预计该机将作为该公司最实惠的 5G 手机到来。上周该机已经出现在工信部网站上，主要配置得以曝光，但其搭载的芯片一直是个迷。

现在这款机型出现在了 Geekbench 上，确认将搭载骁龙 480 芯片，与的入门级的诺基亚 X10、诺基亚 X20 和诺基亚 XR20 完全一致。

从跑分来看，这款机型单核 509 分，多核 1560 分，性能一般。但如果该机在国内定价精准，也会有一定的市场竞争力。

此外，该机运行安卓 11 系统，配备了 4GB 运存，预计会在近期发布。

IT之家了解到，这款诺基亚手机在工信部入网型号为 TA-1361，采用了 6.82 英寸的巨大 IPS 显示屏，720 x 1640 分辨率。

诺基亚 G50 5G 有一个 800 万像素的前置摄像头，背面圆形的相机模块有一个 4800 万像素的主摄像头，还有另外两个摄像头和一个 LED 闪光灯。

诺基亚 G50 5G 提供 4GB/6GB/8GB 内存版本，存储为 64GB/128GB/256GB/512GB，支持 microSD 卡插槽。

诺基亚 G50 5G 内置 4850mAh 电池，指纹识别模块与电源按键一起嵌入在右侧边框，尺寸为 173.83 x 77.68 x 8.85 毫米，重量为 220 克，提供海蓝、曙光两种配色。