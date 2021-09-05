WE 连输四场，LNG 拿下《英雄联盟》LPL 四号种子晋级世界赛

IT之家 9 月 5 日消息 在今日的《英雄联盟》LPL 赛区资格赛中，两匹黑马 LNG 与 WE 展开最终对决，最终由苏州 LNG 取得最后一张前往世界赛的门票，队史首次出征全球总决赛，创造 LNG 历史。

LPL 赛事现已落下帷幕，代表 LPL 出征 2021 全球总决赛的四支队伍全部出炉，一号种子 EDG、二号种子 FPX、三号种子 RNG、四号种子 LNG，他们将承载赛区荣耀和希冀，以崭新的面貌进军 2021 全球总决赛，不破不立！LPL，无畏竞巅峰！

IT之家了解到，WE 战队连续在四场 BO5 中失利，甚至 13 场对局中仅仅在今天取得一个小局的胜利。

【赛事战报】

资格赛 第一局・LNG 1-0 WE

第 5 分钟，中路布隆支援配合中下击杀皎月，拿到一血。

第 9 分钟，WE 拿下第一条峡谷先锋，LNG 拿下第一条小龙。

第 14 分钟，LNG 拿下下路一血塔。

第 16 分钟，WE 拿下第二条小龙。并拿下第二条峡谷先锋。

第 21 分钟，LNG 拿下第三条小龙，本场风龙魂。

第 26 分钟，小龙坑团战女刀先手开团，LNG 双 C 秒表规避伤害，后续收割打出 1 换 4，并拿下听牌龙和大龙。

第 31 分钟，LNG 拿下风龙魂。

第 33 分钟，野区团战 LNG 再次打出 1 换 5 并一波高地拿下第一局比赛。

资格赛 第二局・LNG 1-1 WE

第 4 分钟，佛耶戈野区入侵被奥拉夫抓到拿到一血。

第 6 分钟，LNG 拿下第一条小龙。

第 8 分钟，WE 拿下第一条峡谷先锋。

第 13 分钟，小龙坑团战 WE 拿下小龙，后续团战 WE 打出 1 换 3。

第 15 分钟，WE 拿下下路一血塔，并在下路对拼被 WE 打出一波 0 换 2。

第 16 分钟，LNG 拿下第二条峡谷先锋。

第 17 分钟，WE 拿下第三条小龙，本场风龙魂。

第 21 分钟，大龙坑团战 LNG 先手击杀 WE 双 C，后续团战 WE 抢到大龙，但 LNG 打出一波 0 换 4。

第 29 分钟，WE 拿下大龙，LNG 拿下己方第二条小龙。

第 35 分钟，LNG 击杀卡牌后试图先手拿下大龙，但后续团战 WE 打出 0 换 3，并一波高地拿下第二局比赛。

资格赛 第三局・LNG 2-1 WE

第 3 分钟，WE 打野配合瑟提击杀刀妹拿到一血。

第 8 分钟，WE 拿下第一条峡谷先锋，LNG 拿下第一条小龙。

第 14 分钟，WE 拿下第二条小龙，本场火龙魂。

第 16 分钟，峡谷先锋团战，LNG 拿下峡谷先锋，后续团战打出一波 0 换 2。

第 19 分钟，LNG 拿下第三条小龙。

第 22 分钟，野区团战 LNG 打出一波 0 换 2，后续拿下第一条大龙。

第 28 分钟，LNG 下路推进打出一波 1 换 4，并推掉 WE 两路。

第 29 分钟，LNG 拿下第二条大龙。

第 30 分钟，LNG 拿下火龙魂。

第 31 分钟，双龙会 LNG 一波推进拿下第三局比赛。

冒泡赛 第四局・LNG 3-1 WE

第 7 分钟，下路双人组对拼，厄斐琉斯击杀锤石拿下一血。

第 8 分钟，LNG 拿下第一条峡谷先锋。

第 10 分钟，LNG 拿下上路一血塔。

第 14 分钟，LNG 拿下中路一血塔，后续拿下第一条小龙。

第 16 分钟，LNG 拿下第二条峡谷先锋。

第 20 分钟，LNG 拿下己方的第二条小龙，本场风龙魂。

第 25 分钟，LNG 拿下己方听牌龙。

第 31 分钟，LNG 打出一波 0 换 5，后续团战 LNG 打出 0 换 5，并一波高地拿下第四局比赛！