EDG 3:1 击败 FPX，夺得英雄联盟 2021 LPL 夏季赛冠军

IT之家 9 月 2 日消息 在今晚的英雄联盟 2021LPL 夏季赛中，EDG 3 比 1 击败 FPX，@EDG 电子竞技俱乐部 夺得 2021LPL 夏季赛冠军，并将以一号种子身份代表 LPL 出征 2021 全球总决赛。

@EDG 电子竞技俱乐部 表示，我们是冠军！EDG 我失去的东西一定要拿回来。

@FPX 电子竞技俱乐部 成为英雄联盟 LPL 赛区二号种子。

英雄联盟官方发布了现场全 3D 环绕版夺冠时刻！！！“一波一波一波！Nice！Nice！”恭喜 EDG 夺冠！！！

下面是赛事首发名单：

9 月 2 日 17:30 FPX vs EDG

下面是比赛简单回顾：

【FPX vs EDG 第一局】双方针对小龙爆发团战，EDG 卢锡安打出巨额 AOE，后续完美团战 EDG 打出一波 0 换 5。EDG 带着大龙 buff 推上高地，恭喜 EDG1:0 先下一局。

【FPX vs EDG 第二局】双方河道爆发团战，EDG 率先集火秒杀布隆，后续瑞兹开大追击击杀 FPX 三人，EDG 打出一波 0 换 4。

【FPX vs EDG 第二局高光时刻】双方针对大龙爆发团战，瑞兹完美操作，输出拉满，斩获四杀，团灭 FPX。

【FPX 0-2 EDG】最后一波团战，双方中路爆发战斗，EDG 率先秒杀赵信后续团战金克丝配合卢锡安成功收割，击杀 FPX 四人后顺利一波结束比赛，恭喜 EDG！

【FPX vs EDG 第三局】双方上路爆发团战，scout 瑞兹率先击杀凯南后继续追击，斩获三杀，打出一波 0 换 4，现在这个瑞兹已经是无解肥。

【FPX 1-2 EDG】虽然在中段瑞兹已经是无解肥，但 FPX 抓住了他和队伍脱节的机会开了一个极限团，扳平了局势，大聪明的韦鲁斯神装后开始 carry，先是 poke 伤害灌死赵信，后续追击中击杀 EDG 三人，顺利一波结束比赛，恭喜 FPX！

【EDG 3-1 FPX 夺冠】现场全 3D 环绕版夺冠时刻！！！“一波一波一波！Nice！Nice！”恭喜 EDG 夺冠！！