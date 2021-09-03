剑来：RNG 3:0 斩落 WE，阔别两年再临《英雄联盟》世界赛

IT之家 9 月 3 日消息 在今日的《英雄联盟》赛事中，RNG 电子竞技俱乐部 3：0 战胜 WE，拿下 LPL 第三张通往世界赛的门票成功晋级 2021 全球总决赛。

IT之家了解到，这也是 RNG 战队阔别世界赛两年，他们将以 LPL 三号种子的身份前往 S11 世界赛。

在今日第一场比赛中，RNG 3 分钟被 WE 四人越下拿下一血；5 分钟 RNG 中上击杀对方打野；9 分钟先锋团 RNG 打出 0 换 3，拿下先锋；15 分钟 RNG 入侵 WE 下野区击杀对方打野；17 分钟 RNG 拿下听牌龙；18 分钟上路乱战，最终 RNG 打出 1 换 3；22 分钟 RNG 拿下火龙魂和大龙，随后一波推进拿下胜利，本局 MVP 给到 Ming 芮尔。

第二场比赛中，7 分钟 RNG 上野辅击杀对方上单；10 分钟 RNG 上野埋伏击杀 WE 上单并拿下一血塔；13 分半 RNG 五人在下路一塔处主动开团打出 1 换 3；25 分钟 RNG 包夹击杀 WE 下路，并顺势推破对方中上两路；32 分钟 RNG 拿下大龙；34 分钟 RNG 在小龙处主动开团，打出 1 换 5 并拿下比赛，本局 MVP 给到 Wei 盲僧。

第三局，开局 RNG 下路连续打出线杀，并且上路也压制了杰斯之后连续越塔，WE 上下路早早崩盘，比赛进入了一面倒，后期 WE 阵容也并没有太大的优势，RNG 继续扩大优势拿下土龙魂后再拿大龙锁定胜局，本局 MVP 给到 GALA（炸弹人）。