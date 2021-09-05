联想推出 ideaPad Slim 5 Pro：英特尔 11 代酷睿/AMD R7 5800H

IT之家 9 月 5 日消息 联想近日在印度发布了 IdeaPad Slim 5 Pro 笔记本电脑，规格与国内推出的小新 Pro14 比较接近。

IT之家了解到，联想的 IdeaPad 系列通常面向企业用户，与经典 ThinkPad Carbon 系列相比价格更实惠，因此也广受消费者欢迎。

全新的联想 IdeaPad Slim 5 Pro 可选 英特尔 11 代处理器和 AMD 锐龙处理器，辅以核显或英伟达独显。该公司还表示，该机型具有“更大的触摸板和全功能方向键”，起售价 77990 印度卢比（约 6894.32 元人民币）。

联想 IdeaPad Slim 5 Pro 拥有 14 英寸 2.2K IPS 防眩光显示屏，最高 300 尼特亮度；该系列还有一个采用 16 英寸屏幕的型号，它具有 WQXGA IPS 防眩光显示屏和更高的 350 尼特亮度，屏幕宽高比为 16:10，支持 100% sRGB 色域，四面窄边框。

联想 IdeaPad Slim 5 Pro 仅有一种灰色版本可选，14 英寸型号重约 1.38 公斤，厚 17.9 毫米，16 英寸版本厚 18.4 毫米，重约 1.9 公斤。