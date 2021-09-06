扫黄打非办：打击侵权盗版教材教辅、防止未成年人网络沉迷

IT之家 9 月 6 日消息 据“扫黄打非”微信公众号消息，为了让孩子们在开学季拥有健康安全、风清气正的学习环境，近期，按照全国“扫黄打非”办公室部署安排，各地“扫黄打非”部门深入开展“护苗 2021”专项行动，在专项整治暑期文化市场的基础上，积极开展“护苗・开学季”活动，狠抓净化校园周边文化市场、打击侵权盗版教材教辅、清理网上有害不良信息、防止未成年人网络沉迷四项重点任务，为中小学秋季开学保驾护航。

全国“扫黄打非”办公室通报显示，2021 年暑期，“扫黄打非”部门加强网上网下文化市场监管，并开展正面宣传教育，工作成效明显。7 月和 8 月，全国累计查缴少儿类非法出版物 52.3 万件，查删网络有害信息 12.6 万余条，查办侵权盗版案件 177 起，并成功查处多起涉未成年人色情信息案件。各地建立一批“护苗”工作站，在学校、街道社区、图书馆、书城、农家书屋等场所，面向青少年和家长老师群体，开展“青少年网络安全课”、“护苗・春蕾”、“童心向党”作品展、“法治课堂”、“家长课堂”、短视频征集、公益直播等系列“绿书签”宣传教育活动 2400 多场次。

全国“扫黄打非”办公室负责人介绍，今秋开学季，“扫黄打非”部门将聚焦中小学生学习所使用的书籍材料及学习用品，常出入的校园周边文化经营场所，未成年人易接触、常使用的网站和应用等方面，落实“护苗”重点任务，认真抓好四项工作。

一是迅速开展少儿图书市场专项检查。在 10 月之前对销售中小学教材教辅的书店、网店加强执法检查，深入排查教材、字典词典、辅导用书等出版物的印刷、发行环节，依法严查各类侵权盗版行为，杜绝侵权盗版教材教辅流入校园。二是全面检查校园周边重点市场点位。结合疫情防控等要求，组织力量对书刊店、复印打字店、文具玩具店、综合用品商店、娱乐游艺场所等进行检查，重点查验出版物经营资质和出版物、相关印刷品、放映内容等是否存在夹杂“黄暴毒”等有害信息，对发现的非法出版物及有害内容一律依法处置。三是深层清理重点网站平台不良内容。结合“新风 2021”集中行动部署，在网信等部门开展“清朗”专项行动、专项整治“饭圈”乱象等的基础上，组织力量加强网络巡查，及时协调执法部门深度清理重点网站平台上的对未成年人具有诱导性的不良内容。对发现的重点线索要扩线深挖，力争成案，依法惩处，加大对违法犯罪行为的打击力度。四是协同破解未成年人网络沉迷难题。会同出版管理等部门，加强对防止未成年人沉迷网络游戏有关措施落实情况的监督检查，通过“净网直通车”工作机制监督网络产品和服务提供者履行预防未成年人沉迷网络的相关义务。

此外，为了加强宣传引导，各地“扫黄打非”部门结合本地实际，会同有关部门组织开展“开学第一课”等活动，把网络安全教育、防范校园欺凌及性侵害、抵制有害信息和不良文化、预防网络沉迷等主题融入其中，积极引导未成年人增强安全成长意识、提升自我保护能力。

IT之家了解到，全国“扫黄打非”办公室负责人表示，适应当前未成年人保护工作的新形势新要求，“扫黄打非”部门务必认真贯彻落实《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》，认真履行“弘扬新风正气，扫除文化垃圾”职责，依法严查严打侵害未成年人权益的不法行为，切实保护未成年人身心健康。