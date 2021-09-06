B站申请注册多个“不鸡岛”、“蛋是”商标

IT之家 9 月 6 日消息 近日，济南亿福莱网络科技有限公司申请注册多个“不鸡岛”、“蛋是”商标，商标国际分类涉家具、布料床单等。
企查查股权穿透显示，该公司由B站上海幻电信息科技有限公司全资持股。
IT之家了解到，“不鸡岛”、“蛋是”为“不知道”、“但是”的谐音，是比较常见的网络用语。
当前，很多公司都热衷于将网络热词申请为商标，比如前段时间，就有公司抢注抖音热词“拿来吧你”、“摸鱼”商标。此前还有报道称，有公司将奥运冠军的名字也申请注册商标。不过专利局曾明确表示，后者不可能会通过审核。
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企查查股权穿透显示，该公司由B站上海幻电信息科技有限公司全资持股。
IT之家了解到，“不鸡岛”、“蛋是”为“不知道”、“但是”的谐音，是比较常见的网络用语。
当前，很多公司都热衷于将网络热词申请为商标，比如前段时间，就有公司抢注抖音热词“拿来吧你”、“摸鱼”商标。此前还有报道称，有公司将奥运冠军的名字也申请注册商标。不过专利局曾明确表示，后者不可能会通过审核。
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