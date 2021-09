英雄联盟 S11 全球总决赛即将开幕，B站将全程直播，并推出独家二路直播间

IT之家 9 月 6 日消息 2021 英雄联盟全球总决赛(以下简称“S11”)开赛在即。作为赛事在国内直播平台的独家版权方,哔哩哔哩(以下简称“B站”)将全程直播 S11,并推出独家二路直播间与一系列独家节目。

IT之家获悉,2020 年 8 月,B站与拳头游戏达成战略合作,获得英雄联盟全球总决赛 2020-2022 连续三年的中国大陆地区直播平台领域独家版权。今年在赛事直播以外,B站和拳头游戏双方将共同围绕线下观赛、衍生内容、电竞公益等方面展开一系列合作。

今年 8 月,拳头游戏表示,为了可以最大程度让大部分的队伍和选手们有机会参与到本次赛事,S11 的赛事举办地由中国地区改为欧洲地区。EDG、FPX、RNG、LNG 四支队伍将代表 LPL 出征 S11。

去年 S10 期间,B站英雄联盟相关视频内容的投稿数量超过 15 万,总播放量突破 20 亿。UP 主们创作的创意视频,围绕游戏及赛事,游戏、知识、生活、音乐、舞蹈、美食、时尚等各个分区形成“跨界联动”。

面对即将到来的 S11,B站还将联合上百位 UP 主组成“UP 主王牌应援团”。B站也将和拳头游戏中国一起,与 UP 主们策划一系列赛事衍生节目,如欧洲当地 UP 主直击现场、对话拳头音乐制作人等,带来赛场内外的精彩看点内容。

在直播观赛方面,B站将在 PC 端、移动端、OTT 端(智能电视端)都推出 4K60 帧的超高清晰度实时直播。云视听小电视还将与小米、康佳、海信、酷开、索尼五大 OTT 平台合作开启 S11 独立观赛频道,为大屏用户提供更沉浸的观赛体验。同时,B站也将打造一系列创新弹幕彩蛋,营造独特的直播观赛氛围。