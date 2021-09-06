苹果对抗反垄断监管机构的策略：一次修正一项规则

9 月 6 日消息，过去几周，苹果对其 App Store 的规定进行了几次调整，允许更多公司获得较低的佣金率，这意味着许多开发者将不再需要向苹果支付高达 30% 的应用商店佣金，以解决美国的开发者对苹果公司提起的集体诉讼。

虽然这些让步看起来像是苹果对 App Store 政策的转变，但从 App Store 的历史来看，它们显然是 2008 年策略的延续。

苹果公司曾对其“指导方针（guidelines）”（一份 13000 字的文件，规定 iPhone 应用程序可以做什么，不能做什么）做一些小改动，同时捍卫其核心利益，即苹果有权决定哪些软件可以在 iPhone 上运行，并为这些开发者设定财务条款。

苹果还没有改变从应用内置游戏购买中抽取 30% 的政策，这是 App Store 最大的收益类别。根据苹果披露的数据，苹果 App Store 在 2020 年的总销售额为 640 亿美元或更多。

但从 App Store 的历史来看，苹果很可能会继续推动私下谈判和公开游说，对 App Store 进行较小的、非结构性的改革，以解决一些投诉，但不会改变其对 iPhone 软件的绝对控制。

苹果的应用程序商店自 2008 年推出以来一直面临争议。一年后，美国联邦通信委员会（FCC）就该公司拒绝批准谷歌 Voice 应用程序展开调查。

现在，世界各地的国家和开发商施加了更多的监管压力，导致了更多的规则变化。苹果最近做出的一些让步，是由于在美国的一桩开发者集体诉讼案件中达成和解，以及与日本公平贸易委员会（Fair Trade Commission）达成了一项协议，同时苹果正在世界各地实施这些改变。

苹果管理人员说，这是有意义的改变，解决了软件制造商的主要担忧。

苹果的一些反对者，甚至是那些已经请愿要求改变的人，都说他们做得还不够，他们指责苹果用一次性的范式改变来安抚批评声音。

“我们的目标是一劳永逸地永远恢复公平竞争，而不是通过一次次无关痛痒的改变，”Spotify 首席执行官丹尼尔・埃克（Daniel Ek）上周在社交平台上回应苹果改变应用内链接规则。