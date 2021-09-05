彭博社：苹果 iPhone 13/Pro 系列仅会在少数市场支持卫星通信

IT之家 9 月 5 日消息 天风国际证券分析师郭明錤上周预测，即将发布的 iPhone 13 将支持低地球轨道卫星通信连接。但后续有媒体质疑，而且他所说的服务提供商 Globalstar 也没有回应，后有知情人士透露仅仅是应急用的功能。

现在，彭博社 Gurman 在最新一期的 Power On 时事通讯中表示，苹果的卫星功能将仅在几个特定市场提供，跟大部分用户没啥关系。

“ 紧急功能仅适用于没有任何蜂窝网络覆盖的地区，并且仅适用于特定市场。苹果确实机会部署自己的卫星系统来向设备传输数据，但该项目至少还需要数年时间才能实现。”

他还表示，苹果不会让 iPhone 用户在没有蜂窝网络覆盖的情况下拨打电话。

“有人问我，这些新功能是否意味着 iPhone 支持卫星电话，并能够在没有蜂窝网络覆盖的情况下在世界任何地方拨打电话。答案是否定的。现在、明年包括在可预见的将来都不会发生这种情况。”

Gurman 解释称，此功能需要特定的硬件，但这一系统目前尚未完成。此外，这些硬件将是“昂贵的，可能会引起苹果所依赖的通讯运营商的抗议。”

根据彭博社上周的报道，苹果正在研究至少两种方法：发送简短的紧急文本和发送 SOS 求救信号，以应对偏远地区的飞机失事或沉船等危机。

目前来看，苹果会将紧急卫星消息整合到 Messages 中，允许用户在没有任何手机信号的情况下拨打紧急求救电话和密友。他透露，紧急消息将显示为灰色气泡，与传统 iMessage 的蓝色和 SMS 的绿色有所区别，而且最终也可能支持电话呼叫。

预计苹果将在 9 月 14 日的发布会上正式推出 iPhone 13/Pro 系列产品。但不知道苹果是否会向客户展示卫星通讯功能。不知道你对于 iPhone 的卫星通讯怎么看，IT之家各位小伙伴们可将你的想法在下方分享给大家。