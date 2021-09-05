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彭博社：苹果 Apple Watch S7 将与 iPhone 13/Pro 系列一同发布，但数量有限

2021/9/5 22:36:04 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 5 日消息 尽管有报道称 Apple Watch Series 7 正面临生产问题，但据彭博社报道，苹果仍计划最快在下周与 iPhone 13 系列一同发布，但 Apple Watch Series 7 在发布时的数量将非常有限。

从目前情况来看，新一代  Apple Watch 有三种可能的情况：在解决生产问题的情况下推迟发布、正常发售且限量、正常发布但暂时不上市。

在最新一期的 Power On 时事通讯中，彭博社 Mark Gurman 表示，对于 Apple Watch Series 7，该设备将在 9 月发布，但将会“延迟发货或小批量发货的型号”。

我相信我们会在通常的 9 月活动期间与 iPhone 一起发布公告，但会有一些型号混合发货或少量发货。那些亲眼目睹 2015 年 Apple Watch 发布的人应该不会太陌生。

从目前已有爆料来看，Apple Watch Series 7 预计将采用全新的直边设计，并提供 41 毫米和 45 毫米两种尺寸，将配备全新的专属表盘，但不会推出任何新的健康传感器，苹果将这一代新品的重点放在外观设计和更大的显示屏上。

IT之家了解到，Gurman 今天还强调：与部分媒体的传闻不同，Apple Watch Series 7 不支持血压监测。此前，日经新闻的一份报告暗示苹果今年的 Apple Watch 将采用血压传感器。

彭博社  Gurman：Apple Watch Series 7 不支持血压监测

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采用更大屏幕，消息称苹果 Apple Watch S7 生产遇阻：因设计太复杂

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关键词：iphone苹果

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