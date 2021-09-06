华为汽车 BU 架构调整，官方回应称是正常人事调整且重申不造车

IT之家 9 月 6 日消息 华为在今年 7 月免去苏菁智能驾驶产品部部长职务，近日又宣布了最新的智能汽车解决方案人事任命通知，将原华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军转任 BU COO，并兼任智能驾驶解决方案产品线总裁。

▲ 网传任命书内容

华为针对此事回应称：因管理需要，公司裁撤智能汽车解决方案 BU 总裁岗位，对高层管理者进行了新的任命，核心管理团队不变，此次任命是正常的人事调整，为了更好的发展智能汽车部件业务。

此外，华为继续强调自己不会造车，华为将聚焦 ICT，做智能汽车的增量部件供应商，帮助车企造好车。

据悉，华为此次任命通知显示：余承东继续担任华为智能汽车解决方案 BU CEO；王军担任华为智能汽车解决方案 BU COO，并兼任智能驾驶解决方案产品线总裁；卞红林任智能汽车解决方案 BU CTO、智能汽车解决方案 BU 研发管理部部长。

IT之家了解到，余承东目前身兼消费者业务 CEO 和智能汽车解决方案 BU CEO，而卞红林之前是消费者 BG 硬件工程与产品开发管理部总裁兼消费者 BG CTO。

值得一提的是，华为在今年 7 月曾发布一封人事任免文件，宣布免去苏菁智能驾驶产品部部长职务，华为当时解释称是苏箐在参加外部活动谈及自动驾驶技术与安全时，针对特斯拉发表了不当言论故免职。