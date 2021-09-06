三星以 83 亿元出售所持比亚迪股份，引发诸多猜测

北京时间 9 月 6 日下午消息，据韩媒，三星电子（ Samsung Electronics Co. ）已出售所持中国电动汽车和电池制造商比亚迪汽车的大部分股权。三星于 2016 年以 5287 亿韩元（约合人民币 29.5 亿元）收购比亚迪 1.9% 股权。

三星的股份转让收益为 1.5 万亿韩元（约合人民币 83.5 亿元）。但鉴于比亚迪的发展前景被看好，因此三星出售股权的原因引猜测。

9 月 5 日，据业内知情人士透露，三星电子今年已完成部分股份转让，其持股比例从 1.9% 下降至 0.3%。

根据三星电子发布的报告，截至去年底，三星持有比亚迪 1.9% 的股份，市值达 1.69 万亿韩元（约合人民币 94.5 亿元）。但据三星电子的一季度报告，三星持股降至 0.3%。

比亚迪于 2003 年进入汽车市场，是一家领先的电动汽车和电池制造商，在华电动汽车和混合动力汽车销量排行榜上位居第三。对于三星电子出售所持比亚迪股份的原因，业界意见不一。

有分析认为，三星转让股权的目的在于获取投资收益。比亚迪的股价与 2016 年相比大幅上涨，三星持有比亚迪股份市值增长了两倍。

也有观点认为，考虑到三星电子的现金等价物资产已超过 100 万亿韩元（约合人民币 5571 亿元），三星目前无需进行新的融资。

与此同时，鉴于比亚迪未来的增长潜力巨大，因此三星的股权交易显得有些不合时宜。比亚迪的股价从去年底的 194.3 元上涨至 9 月 6 日开盘价的 259.99 元。

有鉴于此，一些业界人士称，三星的动作是基于公司的中长期发展战略。尽管三星电子上月宣布将在未来三年投资 240 万亿韩元，关于电池领域的投资策略却较少提及。

也有分析人士认为，三星的决定受到美国对华制裁的影响。美国总统于 5 月访问福特美国电动汽车工厂，并表示电动汽车是汽车产业的未来，不能让中国赢得电动化这场竞赛。