深度揭秘：诺基亚的百年沧桑

9 月 6 日消息 1865 年 5 月 12 日，一个名叫弗雷德里克・艾德斯坦（Fredrik Idestam）的采矿工程师，在芬兰西南部小镇坦佩雷（Tampere）的河边，创办了一家木浆工厂，专门生产木浆和纸板。

▲ 艾德斯坦和他的“木浆厂”

老艾是一个善于钻研技术的企业家。1867 年，他凭借自己的纸浆发明，获得了巴黎世界博览会的铜奖。后来，他还被誉为芬兰纸浆工艺之父。

1868 年，老艾在坦佩雷镇西边 15 公里处的诺基亚河（Nokianvirta River）河畔，创办了他的第二家工厂。这次是个橡胶加工厂，专门生产皮靴、轮胎等橡胶制品。

▲ 诺基亚河

又过了三年，1871 年，在朋友利奥・米其林（Leo Mechelin）的帮助下，老艾将两家工厂合并，并且转变为一家股份有限公司。这家公司的名字，就叫“NOKIA Ab（诺基亚）”。

▲ 诺基亚公司的早期 LOGO

Nokia（诺基亚）这个词，到底是什么意思呢？

在古芬兰语种，“nokia”是“nois”的复数形式，特指一种栖息在诺基亚河（Nokia River）两岸类似远古貂鼠的小型黑貂。后来，nokia 特指住在诺基亚领地上的人们。

Nokia Ab 公司创立之后，老艾是公司的 CEO，利奥・米其林是联合创始人。

▲ 利奥・米其林

1896 年，老艾退休，利奥・米其林成为公司的新董事长。1902 年，在利奥・米其林的推动下，诺基亚成立了发电部门。

第一次世界大战期间，诺基亚公司濒临破产，被芬兰橡胶厂收购。这家橡胶厂，由芬兰著名企业家爱德华・波隆（Eduard Polón）于 1898 年创办。不久后，1922 年，芬兰橡胶厂又收购了芬兰电缆厂。

三家公司合并后，相互之间依然保持独立经营。他们的产品在芬兰以及北欧市场随处可见，服务于当地居民的日常生活。

▲ nokia 牌卫生纸

▲ nokia 牌胶鞋

1967 年，诺基亚公司、芬兰橡胶厂、芬兰电缆厂终于正式合体，成为新的诺基亚集团（Nokia Corporation）。

▲ 1967 年启用的 LOGO

这个集团的产业涉及造纸、化工、橡胶、电缆、制药、天然气、石油、军事等多个领域，产品极为多元化，几乎什么都造。

▲“诺基亚牌”子弹

▲“诺基亚牌”轮胎

▲“诺基亚牌”电容器

进军通信，迅速崛起

那么，诺基亚又是怎么和通信搭上边的呢？

这就要回到 1960 年。当时的诺基亚总裁比昂・韦斯特伦德（Björn Westerlund）眼光独到。他认为，未来的电信行业一定会崛起，能赚大钱。于是，他授命建立了诺基亚电子部，专注于电信系统方面的工作。

▲ 比昂・韦斯特伦德

1963 年，诺基亚推出了自己的第一个无线通讯系统，当时是专门为芬兰国防军开发的。

▲ 诺基亚军用通信系统

1967 年，诺基亚又专门成立了一个部门，开发数据处理、工业自动化和通信系统。后来，这个部门不断扩大，业务涉及个人电脑、工作站、数字通信系统和移动电话等多个领域。

▲ 诺基亚牌计算机

进入 70 年代，诺基亚的经营遭遇了一次重大的危机。

当时，因为芬兰在冷战中保持中立，所以和苏联有着长期的贸易合作。芬兰通过向苏联出口木材产品和机械，换取苏联的石油。

1973 年，全球石油危机爆发，油价暴涨，芬兰企业的购买力大幅下降，诺基亚也包括在内。

1977 年，卡利・凯拉莫（Kari Kairamo）就任诺基亚公司的新任 CEO，开始对诺基亚的经营战略进行调整。

▲ 卡利・凯拉莫

卡利・凯拉莫认为，诺基亚公司应该先巩固在斯堪的纳维亚半岛各个邻近国家的市场，然后逐步进入欧洲其它国家，最后再进入国际市场。

当时，他还打算剥离掉公司的传统重工业业务，专注于电子和电信领域。但是，后来他放弃了这个想法，只对重工业进行现代化改造。

在卡利・凯拉莫的战略指引下，诺基亚很快恢复到正常的轨道上，海外业务收入大幅增长。

1979 年，诺基亚与斯堪的纳维亚半岛最大的彩电制造商 Salora 合作，共同成立了一家专门研发无线电话的合资公司 ——Mobira Oy（莫比亚公司）。

1981 年，诺基亚参与推出了当时世界上第一个蜂窝式电话公用网络 ——NMT（北欧移动电话服务网络）。

1982 年，诺基亚（实际上是诺基亚控股的 Mobira Oy 公司）生产了第一台 NMT 车载电话 ——Mobira Senator。

Mobira Senator，重达 9.8 千克，适用于 NMT-450 网络

同样是在 1982 年，诺基亚推出了自己的首个数字电话交换机产品 ——DX 200。

▲ 诺基亚 DX200

这款产品采用了高级计算机语言以及英特尔的微处理器，技术非常领先。后来，它成为诺基亚网络基础设施（核心网和基站）的重要平台。

1984 年，眼看着手机业务蓬勃发展，诺基亚干脆直接收购了 Salora。此外，诺基亚还收购了另一家瑞典国有电子计算机公司 Luxor（卢克索）。

诺基亚将这两家公司合并成为一个部门，Nokia-Mobira Oy，专门生产消费电子产品。

同年，诺基亚推出了后来非常经典的便携式车载电话 ——Mobira Talkman。

▲ Mobira Talkman，重量为 5 千克

1987 年，诺基亚正式发布了它的第一部手提电话 ——Mobira Cityman 900。

那年 10 月，前苏联总统米哈伊尔・戈尔巴乔夫（Mikhail Gorbachev）在一次新闻发布会上使用了这部电话，使其名声大噪。人们给了这部电话一个外号，叫做“Gorba”（戈尔巴）。

Mobira Cityman 900，重量为 0.8 千克，适用于 NMT-900 网络

1988 年，诺基亚收购了爱立信的信息系统部门，成为斯堪的纳维亚半岛地区最大的信息技术公司。

好景不长，80 年代末，由于消费电子产品市场的激烈价格竞争，诺基亚公司的利润急剧下降，公司再次进入了一个艰难的阶段。因为经营压力过大，公司董事长卡利・凯拉莫选择用自杀结束了自己的生命。

新任董事长西莫・S・沃尔莱托（Simo S.Vuorileto）上任之后，对公司进行了大刀阔斧的改革。

他将公司重新划分为六个部门：电信、消费电子、电缆和机械、数据、移动电话和基础产业。同时，他剥离了地板、纸张、橡胶和通风系统等部门，卖掉了 Nokian Tyres （诺基亚轮胎厂）、Nokian Footwear（诺基亚橡胶靴厂）等产业。诺基亚的电视和个人电脑部门，后来也被他卖掉了。

尽管做出了很多努力，诺基亚的利润仍然持续下降。1991 年，诺基亚的经营亏损达到 1.02 亿美元。

值得一提的是，诺基亚亏损的主要原因，除了激烈的市场竞争之外，还包括芬兰银行体系的崩溃，以及苏联的政治动荡。

如前文所说，芬兰和苏联之间长期保持着紧密的贸易往来。而 1990 年前后，正是苏联政治最为动荡的时期，对芬兰经济造成了很大的影响。

手机称王，制霸全球

危急时刻，1992 年，诺基亚集团董事会将 Nokia-Mobira 公司的总裁乔玛・奥利拉（Jorma Ollila）调任集团总裁。

奥利拉原本是一名银行家，非常擅长财务分析。他对诺基亚进行了更彻底的改革，全面专注于核心电信业务方向。

▲ 乔玛・奥利拉，诺基亚史上最伟大的总裁

不久后，诺基亚的下跌势头逐渐扭转，开始进入自己的黄金时代。

1991 年，时任芬兰总理的哈里・霍尔克里（Harri Holkeri）通过诺基亚的设备，拨通了世界上第一个 GSM 电话。紧接着的第二年，也就是 1992 年，诺基亚推出了第一部 GSM 手机 —— 诺基亚 1011。

▲ 诺基亚 1011（1011 对应发布日期 10 月 11 日）

这款手机能够存储 99 个电话号码，具备 90 分钟的通话时间，重量不到 500 克。这一年，Nokia-Mobira Oy 正式改名为诺基亚移动电话。

两年后，1994 年，诺基亚又推出了 2100 系列手机。

▲ 诺基亚 2100

这款手机是第一款采用诺基亚标志性曲调铃声的手机。最开始的时候，诺基亚以为这款手机只能卖出 40 万部，结果没想到，最终卖出了 2000 万部，大受市场欢迎。

1996 年，诺基亚推出了 9000 Communicator 手机。

这台售价为 800 美元的手机除了可以编辑文档和表格外，还可以发送电子邮件、使用传真和浏览网络，被认为是智能机的早期雏形。它内置的 GEOS 操作系统，是后来 Symbian OS（塞班系统）的前身。

诺基亚第一台智能机 NOKIA 9000

1998 年，诺基亚击败摩托罗拉，成为全球市场份额第一的移动电话制造商。此后的诺基亚，几乎成了手机的代名词，推出了很多经典型号，也创造了很多行业第一。

全球手机销量之王 诺基亚 1100

（累计售出 2.5 亿部）

首次内置了贪吃蛇游戏的诺基亚 6110

（1997 年发布）

全球首款支持 WAP（无线上网协议）的手机，诺基亚 7110

（1999 年发布）

诺基亚 6650，全球首款 3G 手机

（2002 年发布）

诺基亚 M510 平板电脑

（2001 年发布）

昔日王者，跌落神坛

2007 年四季度，诺基亚达到了发展的巅峰，市场份额飙升至前所未有的 50.9%。

正所谓盛极必衰，后来发生的故事，大家应该都比较熟悉。

2007 年 6 月 29 日，史蒂夫・乔布斯领导下的苹果公司正式推出了 iPhone。不久后，2008 年，谷歌推出了 Android（安卓）操作系统。从此，智能机时代正式开启。

诺基亚虽然力推自家的“塞班（Symbian）”系统，但面对 Android 和 IOS，根本无招架之力。

2009 年，诺基亚业绩持续下滑，全球裁员 1700 人。

2010 年，病急乱投医的诺基亚请来了微软前高管斯蒂芬・埃洛普（Stephen Elop）接任 CEO，他也是诺基亚历史上首任非芬兰籍 CEO（加拿大籍）。

斯蒂芬・埃洛普

埃洛普上任后，立刻开始了裁员、卖楼。同时，在他的领导下，诺基亚彻底放弃了自己的塞班系统，也放弃了大家寄以厚望的 meego 系统（塞班的接班人），甚至拒绝了呼声最高的安卓系统。

最后投靠谁了呢？微软。

微软总裁鲍尔默（左），埃洛普（右）

诺基亚最终决定使用微软的 WP（Windows Phone）系统。然而，微软的 WP 系统并没有能够成功拯救诺基亚，反而加速了它的崩溃。

不久之后，手机巨人轰然倒下。2013 年，诺基亚手机业务以 73 亿美元贱卖给了微软（市值最高时是 1151 亿美元，缩水 16 倍）。

当埃洛普在记者招待会上公布同意微软收购时，说了那句经典名言：

“We didn’t do anything wrong, but somehow, we lost…”

（我们并没有做错什么，但不知为什么我们输了。）

颇具讽刺意味的是，就在诺基亚手机业务被贱卖后不久，埃洛普拿着诺基亚 2500 万美元的离职补偿金，又回到了微软上班。后来，埃洛普还一度成为了微软总裁的热门人选。

网络业务，迅速发展

虽然手机业务遭受重创，但是诺基亚的另外一块业务却经营得很好，那就是通信设备制造和解决方案。诺基亚依靠这块业务，“偷偷地”实现了业绩逆袭。

我们来看看，诺基亚作为通信设备制造商，到底经历了什么：

2006 年，诺基亚和西门子合资成立诺基亚西门子通信公司（Nokia Siemens Networks，简称“诺西”，NSN）。

2010 年，诺西以 12 亿美元的价格，收购了摩托罗拉无线业务部门。

2013 年，诺基亚收购了诺基亚西门子网络公司 100% 的股份，并将其更名为诺基亚网络公司。

2016 年，诺基亚以 156 亿欧元的价格，收购阿尔卡特朗讯全球业务。

2017 年，诺基亚超越爱立信，成为当时的全球第二大通信设备商。

也就是说，诺基亚通过兼并西门子（部分）、摩托罗拉（部分）、阿尔卡特朗讯（全部），一度成为了世界第二的通信设备商。

现在的诺基亚，继承了摩托罗拉、阿尔卡特、朗讯、贝尔、西门子等多家通信企业的血脉。这些企业，当年都是通信行业里的佼佼者。

如今的诺基亚，早已不是手机制造商，而是一个在全球市场占有重要地位的通信综合解决方案提供商。诺基亚的产品线，既包括无线产品、固网、IP 路由器，也包括光网络等，在行业里有很强的竞争力。

诺基亚产品家族

值得一提的是，作为朗讯资产的继承者，诺基亚拥有通信行业的殿堂级圣地 — 贝尔实验室（Bell Labs）。

在中国，诺基亚的实际经营实体是上海诺基亚贝尔股份有限公司（详见：上海贝尔的中国梦）。

这些年来，诺基亚在 5G 市场上表现活跃。

2018 年 1 月，诺基亚与日本运营商 NTT Docomo 签署协议，为其提供 5G 基站设备。2018 年 7 月，诺基亚与美国 T-Mobile 公司签署了一份价值 35 亿美元的 5G 合同，这是当时全球第一份 5G 大额合同。

2020 年 6 月，诺基亚独家中标中国台湾大哥大 5G 网络合同，价值 4 亿欧元。凭借这个合同，诺基亚成为中国台湾地区最大的 5G 网络设备供应商。

▲ 诺基亚 5G 基站

和爱立信一样，诺基亚这几年的业务也受到了国际政治环境变化的影响。目前，诺基亚在中国大陆的 5G 市场份额不高，国内运营商的多次 5G 重大集采，诺基亚都失之交臂。

根据财报显示，2020 年，诺基亚净销售额为 218.67 亿欧元，利润 21.14 欧元。截至 2020 年 12 月，诺基亚已经在全球获得了 133 个 5G 商用合同，总共签署了包括付费试用在内的 184 项 5G 商用协议，已部署 5G 现网 39 个。

诺基亚的未来走向，尤其是它在中国市场的走向，值得我们重点关注。

结语

诺基亚是在中国知名度极高的一家科技型企业。很多读者都购买和使用过诺基亚品牌的手机，对它有着特殊的感情。关于诺基亚手机崛起与失败的原因，很多人都做过分析，这里不再赘述。

作为一家拥有 156 年历史的传奇企业，诺基亚仍然活跃在世界舞台上，这本身就是一种奇迹。它所拥有的顽强生命力，不得不让人佩服。

时代的步伐不会停止，更艰巨的考验摆在诺基亚的面前。这艘通信航母究竟会驶向何方？让我们拭目以待吧！