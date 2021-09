深度揭秘：诺基亚的百年沧桑

9 月 6 日消息 1865 年 5 月 12 日,一个名叫弗雷德里克・艾德斯坦(Fredrik Idestam)的采矿工程师,在芬兰西南部小镇坦佩雷(Tampere)的河边,创办了一家木浆工厂,专门生产木浆和纸板。

▲ 艾德斯坦和他的“木浆厂”

老艾是一个善于钻研技术的企业家。1867 年,他凭借自己的纸浆发明,获得了巴黎世界博览会的铜奖。后来,他还被誉为芬兰纸浆工艺之父。

1868 年,老艾在坦佩雷镇西边 15 公里处的诺基亚河(Nokianvirta River)河畔,创办了他的第二家工厂。这次是个橡胶加工厂,专门生产皮靴、轮胎等橡胶制品。

▲ 诺基亚河

又过了三年,1871 年,在朋友利奥・米其林(Leo Mechelin)的帮助下,老艾将两家工厂合并,并且转变为一家股份有限公司。这家公司的名字,就叫“NOKIA Ab(诺基亚)”。

▲ 诺基亚公司的早期 LOGO

Nokia(诺基亚)这个词,到底是什么意思呢?

在古芬兰语种,“nokia”是“nois”的复数形式,特指一种栖息在诺基亚河(Nokia River)两岸类似远古貂鼠的小型黑貂。后来,nokia 特指住在诺基亚领地上的人们。

Nokia Ab 公司创立之后,老艾是公司的 CEO,利奥・米其林是联合创始人。

▲ 利奥・米其林

1896 年,老艾退休,利奥・米其林成为公司的新董事长。1902 年,在利奥・米其林的推动下,诺基亚成立了发电部门。

第一次世界大战期间,诺基亚公司濒临破产,被芬兰橡胶厂收购。这家橡胶厂,由芬兰著名企业家爱德华・波隆(Eduard Polón)于 1898 年创办。不久后,1922 年,芬兰橡胶厂又收购了芬兰电缆厂。

三家公司合并后,相互之间依然保持独立经营。他们的产品在芬兰以及北欧市场随处可见,服务于当地居民的日常生活。

▲ nokia 牌卫生纸

▲ nokia 牌胶鞋

1967 年,诺基亚公司、芬兰橡胶厂、芬兰电缆厂终于正式合体,成为新的诺基亚集团(Nokia Corporation)。

▲ 1967 年启用的 LOGO

这个集团的产业涉及造纸、化工、橡胶、电缆、制药、天然气、石油、军事等多个领域,产品极为多元化,几乎什么都造。

▲“诺基亚牌”子弹

▲“诺基亚牌”轮胎

▲“诺基亚牌”电容器

进军通信,迅速崛起

那么,诺基亚又是怎么和通信搭上边的呢?

这就要回到 1960 年。当时的诺基亚总裁比昂・韦斯特伦德(Björn Westerlund)眼光独到。他认为,未来的电信行业一定会崛起,能赚大钱。于是,他授命建立了诺基亚电子部,专注于电信系统方面的工作。

▲ 比昂・韦斯特伦德

1963 年,诺基亚推出了自己的第一个无线通讯系统,当时是专门为芬兰国防军开发的。

▲ 诺基亚军用通信系统

1967 年,诺基亚又专门成立了一个部门,开发数据处理、工业自动化和通信系统。后来,这个部门不断扩大,业务涉及个人电脑、工作站、数字通信系统和移动电话等多个领域。

▲ 诺基亚牌计算机

进入 70 年代,诺基亚的经营遭遇了一次重大的危机。

当时,因为芬兰在冷战中保持中立,所以和苏联有着长期的贸易合作。芬兰通过向苏联出口木材产品和机械,换取苏联的石油。

1973 年,全球石油危机爆发,油价暴涨,芬兰企业的购买力大幅下降,诺基亚也包括在内。

1977 年,卡利・凯拉莫(Kari Kairamo)就任诺基亚公司的新任 CEO,开始对诺基亚的经营战略进行调整。

▲ 卡利・凯拉莫

卡利・凯拉莫认为,诺基亚公司应该先巩固在斯堪的纳维亚半岛各个邻近国家的市场,然后逐步进入欧洲其它国家,最后再进入国际市场。

当时,他还打算剥离掉公司的传统重工业业务,专注于电子和电信领域。但是,后来他放弃了这个想法,只对重工业进行现代化改造。

在卡利・凯拉莫的战略指引下,诺基亚很快恢复到正常的轨道上,海外业务收入大幅增长。

1979 年,诺基亚与斯堪的纳维亚半岛最大的彩电制造商 Salora 合作,共同成立了一家专门研发无线电话的合资公司 ——Mobira Oy(莫比亚公司)。

1981 年,诺基亚参与推出了当时世界上第一个蜂窝式电话公用网络 ——NMT(北欧移动电话服务网络)。

1982 年,诺基亚(实际上是诺基亚控股的 Mobira Oy 公司)生产了第一台 NMT 车载电话 ——Mobira Senator。

Mobira Senator,重达 9.8 千克,适用于 NMT-450 网络

同样是在 1982 年,诺基亚推出了自己的首个数字电话交换机产品 ——DX 200。

▲ 诺基亚 DX200

这款产品采用了高级计算机语言以及英特尔的微处理器,技术非常领先。后来,它成为诺基亚网络基础设施(核心网和基站)的重要平台。

1984 年,眼看着手机业务蓬勃发展,诺基亚干脆直接收购了 Salora。此外,诺基亚还收购了另一家瑞典国有电子计算机公司 Luxor(卢克索)。

诺基亚将这两家公司合并成为一个部门,Nokia-Mobira Oy,专门生产消费电子产品。

同年,诺基亚推出了后来非常经典的便携式车载电话 ——Mobira Talkman。

▲ Mobira Talkman,重量为 5 千克

1987 年,诺基亚正式发布了它的第一部手提电话 ——Mobira Cityman 900。

那年 10 月,前苏联总统米哈伊尔・戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)在一次新闻发布会上使用了这部电话,使其名声大噪。人们给了这部电话一个外号,叫做“Gorba”(戈尔巴)。

Mobira Cityman 900,重量为 0.8 千克,适用于 NMT-900 网络

1988 年,诺基亚收购了爱立信的信息系统部门,成为斯堪的纳维亚半岛地区最大的信息技术公司。

好景不长,80 年代末,由于消费电子产品市场的激烈价格竞争,诺基亚公司的利润急剧下降,公司再次进入了一个艰难的阶段。因为经营压力过大,公司董事长卡利・凯拉莫选择用自杀结束了自己的生命。

新任董事长西莫・S・沃尔莱托(Simo S.Vuorileto)上任之后,对公司进行了大刀阔斧的改革。

他将公司重新划分为六个部门:电信、消费电子、电缆和机械、数据、移动电话和基础产业。同时,他剥离了地板、纸张、橡胶和通风系统等部门,卖掉了 Nokian Tyres (诺基亚轮胎厂)、Nokian Footwear(诺基亚橡胶靴厂)等产业。诺基亚的电视和个人电脑部门,后来也被他卖掉了。

尽管做出了很多努力,诺基亚的利润仍然持续下降。1991 年,诺基亚的经营亏损达到 1.02 亿美元。

值得一提的是,诺基亚亏损的主要原因,除了激烈的市场竞争之外,还包括芬兰银行体系的崩溃,以及苏联的政治动荡。

如前文所说,芬兰和苏联之间长期保持着紧密的贸易往来。而 1990 年前后,正是苏联政治最为动荡的时期,对芬兰经济造成了很大的影响。

手机称王,制霸全球

危急时刻,1992 年,诺基亚集团董事会将 Nokia-Mobira 公司的总裁乔玛・奥利拉(Jorma Ollila)调任集团总裁。

奥利拉原本是一名银行家,非常擅长财务分析。他对诺基亚进行了更彻底的改革,全面专注于核心电信业务方向。

▲ 乔玛・奥利拉,诺基亚史上最伟大的总裁

不久后,诺基亚的下跌势头逐渐扭转,开始进入自己的黄金时代。

1991 年,时任芬兰总理的哈里・霍尔克里(Harri Holkeri)通过诺基亚的设备,拨通了世界上第一个 GSM 电话。紧接着的第二年,也就是 1992 年,诺基亚推出了第一部 GSM 手机 —— 诺基亚 1011。

▲ 诺基亚 1011(1011 对应发布日期 10 月 11 日)

这款手机能够存储 99 个电话号码,具备 90 分钟的通话时间,重量不到 500 克。这一年,Nokia-Mobira Oy 正式改名为诺基亚移动电话。

两年后,1994 年,诺基亚又推出了 2100 系列手机。

▲ 诺基亚 2100

这款手机是第一款采用诺基亚标志性曲调铃声的手机。最开始的时候,诺基亚以为这款手机只能卖出 40 万部,结果没想到,最终卖出了 2000 万部,大受市场欢迎。

1996 年,诺基亚推出了 9000 Communicator 手机。

这台售价为 800 美元的手机除了可以编辑文档和表格外,还可以发送电子邮件、使用传真和浏览网络,被认为是智能机的早期雏形。它内置的 GEOS 操作系统,是后来 Symbian OS(塞班系统)的前身。

诺基亚第一台智能机 NOKIA 9000

1998 年,诺基亚击败摩托罗拉,成为全球市场份额第一的移动电话制造商。此后的诺基亚,几乎成了手机的代名词,推出了很多经典型号,也创造了很多行业第一。

全球手机销量之王 诺基亚 1100

(累计售出 2.5 亿部)

首次内置了贪吃蛇游戏的诺基亚 6110

(1997 年发布)

全球首款支持 WAP(无线上网协议)的手机,诺基亚 7110

(1999 年发布)

诺基亚 6650,全球首款 3G 手机

(2002 年发布)

诺基亚 M510 平板电脑

(2001 年发布)

昔日王者,跌落神坛

2007 年四季度,诺基亚达到了发展的巅峰,市场份额飙升至前所未有的 50.9%。

正所谓盛极必衰,后来发生的故事,大家应该都比较熟悉。

2007 年 6 月 29 日,史蒂夫・乔布斯领导下的苹果公司正式推出了 iPhone。不久后,2008 年,谷歌推出了 Android(安卓)操作系统。从此,智能机时代正式开启。

诺基亚虽然力推自家的“塞班(Symbian)”系统,但面对 Android 和 IOS,根本无招架之力。

2009 年,诺基亚业绩持续下滑,全球裁员 1700 人。

2010 年,病急乱投医的诺基亚请来了微软前高管斯蒂芬・埃洛普(Stephen Elop)接任 CEO,他也是诺基亚历史上首任非芬兰籍 CEO(加拿大籍)。

斯蒂芬・埃洛普

埃洛普上任后,立刻开始了裁员、卖楼。同时,在他的领导下,诺基亚彻底放弃了自己的塞班系统,也放弃了大家寄以厚望的 meego 系统(塞班的接班人),甚至拒绝了呼声最高的安卓系统。

最后投靠谁了呢?微软。

微软总裁鲍尔默(左),埃洛普(右)

诺基亚最终决定使用微软的 WP(Windows Phone)系统。然而,微软的 WP 系统并没有能够成功拯救诺基亚,反而加速了它的崩溃。

不久之后,手机巨人轰然倒下。2013 年,诺基亚手机业务以 73 亿美元贱卖给了微软(市值最高时是 1151 亿美元,缩水 16 倍)。

当埃洛普在记者招待会上公布同意微软收购时,说了那句经典名言:

“We didn’t do anything wrong, but somehow, we lost…”

(我们并没有做错什么,但不知为什么我们输了。)

颇具讽刺意味的是,就在诺基亚手机业务被贱卖后不久,埃洛普拿着诺基亚 2500 万美元的离职补偿金,又回到了微软上班。后来,埃洛普还一度成为了微软总裁的热门人选。

网络业务,迅速发展

虽然手机业务遭受重创,但是诺基亚的另外一块业务却经营得很好,那就是通信设备制造和解决方案。诺基亚依靠这块业务,“偷偷地”实现了业绩逆袭。

我们来看看,诺基亚作为通信设备制造商,到底经历了什么:

2006 年,诺基亚和西门子合资成立诺基亚西门子通信公司(Nokia Siemens Networks,简称“诺西”,NSN)。

2010 年,诺西以 12 亿美元的价格,收购了摩托罗拉无线业务部门。

2013 年,诺基亚收购了诺基亚西门子网络公司 100% 的股份,并将其更名为诺基亚网络公司。

2016 年,诺基亚以 156 亿欧元的价格,收购阿尔卡特朗讯全球业务。

2017 年,诺基亚超越爱立信,成为当时的全球第二大通信设备商。

也就是说,诺基亚通过兼并西门子(部分)、摩托罗拉(部分)、阿尔卡特朗讯(全部),一度成为了世界第二的通信设备商。

现在的诺基亚,继承了摩托罗拉、阿尔卡特、朗讯、贝尔、西门子等多家通信企业的血脉。这些企业,当年都是通信行业里的佼佼者。

如今的诺基亚,早已不是手机制造商,而是一个在全球市场占有重要地位的通信综合解决方案提供商。诺基亚的产品线,既包括无线产品、固网、IP 路由器,也包括光网络等,在行业里有很强的竞争力。

诺基亚产品家族

值得一提的是,作为朗讯资产的继承者,诺基亚拥有通信行业的殿堂级圣地 — 贝尔实验室(Bell Labs)。

在中国,诺基亚的实际经营实体是上海诺基亚贝尔股份有限公司(详见:上海贝尔的中国梦)。

这些年来,诺基亚在 5G 市场上表现活跃。

2018 年 1 月,诺基亚与日本运营商 NTT Docomo 签署协议,为其提供 5G 基站设备。2018 年 7 月,诺基亚与美国 T-Mobile 公司签署了一份价值 35 亿美元的 5G 合同,这是当时全球第一份 5G 大额合同。

2020 年 6 月,诺基亚独家中标中国台湾大哥大 5G 网络合同,价值 4 亿欧元。凭借这个合同,诺基亚成为中国台湾地区最大的 5G 网络设备供应商。

▲ 诺基亚 5G 基站

和爱立信一样,诺基亚这几年的业务也受到了国际政治环境变化的影响。目前,诺基亚在中国大陆的 5G 市场份额不高,国内运营商的多次 5G 重大集采,诺基亚都失之交臂。

根据财报显示,2020 年,诺基亚净销售额为 218.67 亿欧元,利润 21.14 欧元。截至 2020 年 12 月,诺基亚已经在全球获得了 133 个 5G 商用合同,总共签署了包括付费试用在内的 184 项 5G 商用协议,已部署 5G 现网 39 个。

诺基亚的未来走向,尤其是它在中国市场的走向,值得我们重点关注。

结语

诺基亚是在中国知名度极高的一家科技型企业。很多读者都购买和使用过诺基亚品牌的手机,对它有着特殊的感情。关于诺基亚手机崛起与失败的原因,很多人都做过分析,这里不再赘述。

作为一家拥有 156 年历史的传奇企业,诺基亚仍然活跃在世界舞台上,这本身就是一种奇迹。它所拥有的顽强生命力,不得不让人佩服。

时代的步伐不会停止,更艰巨的考验摆在诺基亚的面前。这艘通信航母究竟会驶向何方?让我们拭目以待吧!