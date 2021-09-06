华为 HarmonyOS 开源鸿蒙方舟编译器前端工具“方舟 JS 运行时”正式开源

IT之家 9 月 6 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，OpenHarmony 的“方舟 JS 运行时”现已开源。

方舟 JS 运行时（ARK JavaScript Runtime）是 OpenHarmony 上 JS 应用使用的运行时。包含 JS 对象的分配器以及垃圾回收器（GC）、符合 ECMAScript 规范的标准库、用于运行 ARK 前端组件生成的方舟字节码（ARK Bytecode，abc）的解释器、用于存储隐藏类的内联缓存、方舟 JS 运行时对外的函数接口（AFFI）等模块。

ts2abc 组件是方舟平台的一个组件，其作为方舟编译器中 JavaScript 语言的前端工具，支持将 JavaScript 文件转换为方舟字节码文件。

Runtime 组件是方舟运行时的公共组件，主要包括一些语言无关的基础运行库，包含承载字节码以及执行字节码所需要相关信息的 ARK File、支持 Debugger 的 Tooling、负责对应系统调用的 ARK Base 等。

IT之家了解到，OpenHarmony 是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台。

方舟编译器（OpenArkCompiler）是为支持多种编程语言、多种芯片平台的联合编译、运行而设计的统一编程平台，包含编译器、工具链、运行时等关键部件。