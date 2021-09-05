华为智慧屏 V 系列推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.599（SP1）更新：新增超级终端特性、截屏录屏等

IT之家 9 月 5 日消息 感谢IT之家网友的热心线索投递，华为智慧屏 V 系列开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.599（SP1）版本更新，可升级的初始版本为 HarmonyOS 2.0.0.188（SP2）。

适配机型

华为智慧屏 V55i 4GB+16GB（HEGE-550C）；

华为智慧屏 V55i 4GB+32GB（HEGE-550B）；

华为智慧屏 V55i 4GB+64GB（HEGE-550）；

华为智慧屏 V65 4GB+64GB（HEGE-560）；

华为智慧屏 V65i 4GB+32GB（HEGE-560B）；

华为智慧屏 V65 尊爵版 4GB+128GB（HEGE-560S）；

华为智慧屏 V75 4GB+64GB（HEGE-570）。

▲ 华为智慧屏 V65 尊爵版

更新日志

【系统】

优化部分场景的系统性能及体验，提升系统稳定性。

新增超级终端特性。

【Launcher】

主页的华为视频海报中增加“观看历史”入口。

增加便捷页，您可以在主页按智键进入便捷页。

【儿童模式】

支持动画、课堂、儿歌和儿童应用市场。

支持家长对已安装应用进行管控。

【投屏】

镜像投屏支持智能满屏去黑边。

镜像投屏支持多窗口模式。

【控制中心】

新增截屏/录屏功能。

【畅连】

支持多方通话，多人同时在线交流。

畅连视频通话支持接收手机端发起的屏幕共享，边看边聊，顺畅沟通。

畅连通话支持小窗通话，边看视频边畅连通话。

畅连消息乐享沟通，支持文本、语音、图片、视频等各种类型文件的便携收发。

【运动健康】