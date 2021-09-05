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华为智慧屏 V 系列推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.599（SP1）更新：新增超级终端特性、截屏录屏等

2021/9/5 14:18:54 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 5 日消息 感谢IT之家网友的热心线索投递，华为智慧屏 V 系列开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.599（SP1）版本更新，可升级的初始版本为 HarmonyOS 2.0.0.188（SP2）。

适配机型

  • 华为智慧屏 V55i 4GB+16GB（HEGE-550C）；

  • 华为智慧屏 V55i 4GB+32GB（HEGE-550B）；

  • 华为智慧屏 V55i 4GB+64GB（HEGE-550）；

  • 华为智慧屏 V65 4GB+64GB（HEGE-560）；

  • 华为智慧屏 V65i 4GB+32GB（HEGE-560B）；

  • 华为智慧屏 V65 尊爵版 4GB+128GB（HEGE-560S）；

  • 华为智慧屏 V75 4GB+64GB（HEGE-570）。

▲ 华为智慧屏 V65 尊爵版

更新日志

【系统】

  • 优化部分场景的系统性能及体验，提升系统稳定性。

  • 新增超级终端特性

【Launcher】

  • 主页的华为视频海报中增加“观看历史”入口。

  • 增加便捷页，您可以在主页按智键进入便捷页。

【儿童模式】

  • 支持动画、课堂、儿歌和儿童应用市场。

  • 支持家长对已安装应用进行管控。

【投屏】

  • 镜像投屏支持智能满屏去黑边

  • 镜像投屏支持多窗口模式

【控制中心】

  • 新增截屏/录屏功能

【畅连】

  • 支持多方通话，多人同时在线交流。

  • 畅连视频通话支持接收手机端发起的屏幕共享，边看边聊，顺畅沟通。

  • 畅连通话支持小窗通话，边看视频边畅连通话。

  • 畅连消息乐享沟通，支持文本、语音、图片、视频等各种类型文件的便携收发。

【运动健康】

  • AI 健身升级为华为运动健康，全新沉浸式界面体验。

  • 支持连接穿戴与器械，实时呈现心率信息及专业结果。

  • 增加男女教练设置项，可以根据自己的偏好进行选择。

  • 新增体感专区，娱乐锻炼两不误。

  • 支持多人广场舞，健康生活新体验。

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关键词：华为智慧屏鸿蒙HarmonyOS

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