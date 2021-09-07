华为鸿蒙 HarmonyOS 2 新增 5 个 Sample 示例

IT之家 9 月 7 日消息 昨日，华为官方表示，HarmonyOS 本周 Sample 上新，新增了 5 个示例，包括、JsFACard 示例功能、JsRouter 示例、NativeImage 示例、JsTimer 示例以及 JsDevice 示例。

Sample1：更新 JsFACard 示例功能

场景：本示例展示了服务卡片功能，通过服务卡片将用户应用程序的重要信息展示在桌面。本次新增了通过快捷手势使用卡片的功能，以达到服务直达、减少层级跳转的目的。

●下载链接：

https://gitee.com/openharmony/app_samples/tree/master/UI/JsFACard

Sample2：新增 JsRouter 示例

场景：本示例展示了通过点击文本内容，当前页面跳转到指定的页面。通过 router 接口来实现页面跳转能力，以及页面跳转过程中参数的传递。

●下载链接：

https://gitee.com/openharmony/app_samples/tree/master/UI/JsRouter

Sample3：新增 NativeImage 示例

场景：本示例展示了如何声明 JNI 接口并通过 JNI 接口锁定和访问或解锁像素数据的函数，通过 Native_image 提供对像素数据和像素图信息的访问。

●下载链接：

https://gitee.com/openharmony/app_samples/tree/master/native/NativeImage

Sample4：新增 JsTimer 示例

场景：本示例通过 systemTime 接口来实现设置系统时间，通过 setTimeout () 函数来设置定时器。

●下载链接：

https://gitee.com/openharmony/app_samples/tree/master/UI/JsTimer

Sample5：新增 JsDevice 示例

场景：本示例通过 deviceInfo、systemParameter 和 batteryInfo 接口分别来查询设备信息、系统属性和电池和充电属性。

●下载链接：

https://gitee.com/openharmony/app_samples/tree/master/UI/JsDevice

IT之家了解到，本周还有 25 个 Sample 集成到了 DevEco Studio 中，如下表所示：

开发者可直接通过 DevEco Studio 导入示例，操作步骤如下：

1. 在 DevEco Studio 下依次点击 File>New>Import HarmonyOS Sample，会弹出一个 Sample 选择框。

2. 选择 Sample 并点击“Next”，这时会弹出存储路径选择框，设置后点击“Finish”，等待 Sample 下载完即可。