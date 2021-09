IT之家 9 月 7 日消息 感谢IT之家网友@XYXY 的老同学的线索投递,华为 Mate 10 系列开始推送 HarmonyOS 2.0.0.188 版本更新。不过,从9月6日开始,先推送给首批内测报名入选成功的 2000 用户,更多用户将在之后陆续推送。

根据更新日志,本次更新合入 2021 年8月安全补丁,增强手机系统安全。

以下为适配机型(C 版本号为 C00 /C01 / C786 的机型):

Mate 10 全网通版 ALP-AL00

Mate 10 移动定制版 ALP-TL00

Mate 10 保时捷设计 BLA-AL00

Mate 10 Pro 全网通版 BLA-AL00

Mate 10 Pro 移动定制版 BLA-TL00

注:系统 C 版本号查看方法:设置 > 关于手机 > 版本号,括号中 C 及其后面的 2 位/3 位数字,如版本号 10.0.0.188 (C00E186R2P5),其 C 版本号为 C00。

华为官方还提醒,因为版本限制,用户需要先升级到 HarmonyOS 2.0.0.165 版本,否则收不到版本推送。