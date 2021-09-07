OPPO 在中国和欧洲分别对诺基亚发起数起 5G 专利侵权诉讼

近日，OPPO 在中国和欧洲分别对诺基亚发起数起专利侵权诉讼，其中涉案的专利均为 5G 标准必要专利。显然，这是 OPPO 对月前诺基亚发起全球专利诉讼的反击。

随着 5G 技术逐渐商用，以 OPPO 为代表的中国手机公司和以诺基亚为代表的海外传统“专利大户”围绕 5G 标准必要专利许可费率的博弈愈演愈烈。

刚刚和戴姆勒解决了专利纠纷的诺基亚迫不及待杀向 5G 领域，其意在借与 OPPO 的专利战争奠定 5G 标准必要专利的收费基调。据外媒报道，诺基亚在印度、英国、法国、德国等 9 个国家多线出击，声势之大引发业界一片哗然。

需知过去十余年被诺基亚起诉的企业不在少数，但几乎没有专利实施人反诉诺基亚侵权，终端厂商们习惯了被动应对，究其原因一是自身缺乏高质量的专利资产，二也不排除缺乏和诺基亚正面对峙的勇气。

如果说爱立信与三星两大巨头的纠纷将这场关于 5G 专利许可标准的大战拉开帷幕，华为宣布 5G 许可费率为这部剧埋下关键伏笔。从 3G 时代的被动跟随，到 4G 时代的参与标准，再到 5G 时代强势崛起，中国厂商在专利领域的实力已今非昔比。

诺基亚的对手们：从联想、戴姆勒到 OPPO

今年 7 月初，诺基亚同时在印度、法国、德国、英国等全球 9 个国家对 OPPO 提出几十起专利侵权诉讼。业内猜测，发生纠纷的原因可能是双方未能就 5G 专利许可达成一致。

自诺基亚退出终端市场以来，这家老牌巨头再难掩颓势，专利许可业务在其内部的重要性直线上升。随着华为崛起，在电信设备和服务市场上直撄其锋的诺基亚更是举步维艰。虽然近两年来，靠吃“华为红利”诺基亚业绩大幅反弹，但在 5G 最大的市场中国，却始终没能打开局面。

2020 年，诺基亚在中国市场的 5G 建设招标中颗粒无收。诺基亚 2021 年第一季度报告显示，从 2020 年初至今，诺基亚在大中华区的季度平均收入低于 5 亿欧元，仅占诺基亚总收入的 8%，不及诺基亚在欧洲、北美市场的三分之一。

这种情况下，诺基亚的专利许可政策日益激进，动辄掀起声势浩大的全球性专利诉讼以期收取不菲的许可费。2019 年，诺基亚在美国、巴西、印度、德国等多地对联想提起专利侵权诉讼。这场专利大战持续一年有余，至今年 4 月才以和解告终。

与此同时，诺基亚还在与汽车巨头戴姆勒开展专利诉讼。众所周知，2019 年伴随着 5G 商用，物联网迎来爆发，诺基亚选择此时与戴姆勒开战意味深长。这场争端不仅涉及戴姆勒，还将戴姆勒的众多供应商卷入其中，包括大陆集团、华为、Burry、TomTom、罗伯特博世等。直至今年 6 月，双方才达成和解，撤回所有未决诉讼。

刚刚拿下联想和戴姆勒的诺基亚，马不停蹄将矛头对准了 OPPO，这一次诺基亚的目标是 5G 手机市场，也是诺基亚专利许可业务最重要的市场。显然，诺基亚有意以多地诉讼速战速决，借此为 5G 专利许可收费尽快树立“属于诺基亚的规则”。

有备无患：储备基站专利成终端厂商新功课

诺基亚退出终端市场某种程度上让其对于终端厂商有了类似 NPE 的性质，这也是多数厂商难以与其抗衡的原因。作为非实施实体，NPE 持有专利却不会用到这些专利，因此被控侵权公司不能通过诉讼反制以抗衡。本身在通信标准必要专利方面已足够强大，加上难以被起诉专利侵权的特质，使得诺基亚在专利诉讼中较难被反诉。

实际上，在 5G 万物互融时代，5G 领域的通信标准专利应用的范围就更加广泛，不但应用在终端领域，也会用在任何需要 5G 网络通信的万物中，因此 5G 通信标准专利，在万物互融时代的价值就越显重要。

这些迹象表明，随着 5G 时代来临，储备基站类专利正在成为终端厂商们的新功课。储备足够多与自身业务相关的高价值专利是扎实专利基本功的第一步，也是防御型措施。而有意识为可能的专利风险储备进攻型专利，对于国内企业争夺专利话语权同样必不可少。从积累通信、音视频、AI、5G 等相关专利，到储备基站类专利，国内企业正在从全球知识产权规则的遵循者，过渡为知识产权规则的参与者。

据公开信息显示，截至 2021 年 6 月 30 日，OPPO 全球专利申请量超过 65000 件，全球授权数量超过 30000 件。其中，发明专利申请数量超过 58000 件，发明专利申请在所有专利申请中占比 90%。据德国领先研究机构 IPlytics 发布 2021 年全球 5G 标准必要专利宣称数量报告，OPPO 全球排名前十。

除了专利申请，5G 时代也给了专利权人和专利实施人在专利许可的规则方面重新博弈、修订规则的空间。一方面，权利人和实施人的实力天平已不同以往，华为、OPPO 等有实力的实施人均参与了 5G 标准制定，积累了相当强大的 5G 专利实力。另一方面，5G 技术不同于 3G、4G 的应用空间，将汽车、家电、各类智能终端等行业均卷入其中，而以往由通信、手机行业而来的许可规则未必适用于其他行业，探索更因时制宜的许可模式成为全球课题。

5G 费率之争：权利人 VS 实施人

事实上，围绕 5G 许可模式的博弈早已开始。2020 年底，三星率先向中国武汉中院提起诉讼，要求确定其与爱立信之间的全球许可条款。几乎同时，爱立信在美国得克萨斯州起诉三星，称三星拒绝接受 FRAND 许可费率。这场随后愈演愈烈的互诉拉开了 5G 专利纠纷的序幕。不过，这场大战来势汹汹却戛然而止，仅仅 5 个月后，三星和爱立信宣布达成全球和解协议，未能对 5G 专利许可模式形成产生奠基作用。

而在三星与爱立信大战正酣之时，华为于今年 3 月公布了 5G 专利许可收费标准：单台手机专利许可费上限 2.5 美元，并提供适用于手机售价的合理百分比费率。这也是华为第一次对外公开通信标准必要专利的费率，顿时搅动 5G 专利许可这一池春水。

可以说，华为一举加剧了 5G 专利许可模式的博弈，也引发到外界对诺基亚等国外厂商不合理 5G 费率的大讨论。

如无意外，此战将奠定全球 5G 专利许可模式，也将是专利实施人与权利人博弈的标志之战。大幕已拉开，中国厂商在 5G 专利许可规则的形成中可以发挥怎样的作用，值得拭目以待。