诺基亚 X20 获推首个 Android 12 开发者预览版

IT之家 9 月 7 日消息 早在今年 5 月份，HMD 就宣布将为诺基亚 X20 首批适配 Android 12 系统，近日，该机已获得了第一个 Android 12 开发者预览版。

诺基亚 X20 用户需要下载最新的 My Phone（我的手机）App，在 App 底部可选择加入“Android 开发者预览版”，并“允许该应用检查您的 IMEI”。

HMD 在确认该设备有资格升级后，会在 12 小时内通过 OTA 更新推送 Android 12 开发者预览版。用户可以通过点击手机上的“设置”>“关于手机”>“系统更新”来手动检查更新。

IT之家了解到，HMD 强调了以下几点：