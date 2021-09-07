诺基亚 X20 获推首个 Android 12 开发者预览版

IT之家 9 月 7 日消息 早在今年 5 月份，HMD 就宣布将为诺基亚 X20 首批适配 Android 12 系统，近日，该机已获得了第一个 Android 12 开发者预览版。
诺基亚 X20 用户需要下载最新的 My Phone（我的手机）App，在 App 底部可选择加入“Android 开发者预览版”，并“允许该应用检查您的 IMEI”。
HMD 在确认该设备有资格升级后，会在 12 小时内通过 OTA 更新推送 Android 12 开发者预览版。用户可以通过点击手机上的“设置”>“关于手机”>“系统更新”来手动检查更新。
IT之家了解到，HMD 强调了以下几点：
Android 12 开发人员预览程序版本 (ADP) 是早期的 Android 操作系统版本，仅供应用程序开发人员使用，不建议将其用于一般用途。
尽管我们的开发团队进行了艰苦的测试，但在某些情况下，构建可能会出现性能和/或稳定性问题。
从 Google Play 商店下载的某些应用程序可能不受支持（全部或部分）并且可能显示不稳定迹象。
从 Android 11 升级到 Android 12 开发者预览程序并从 Android 12 开发者预览程序回滚到官方 Android 11 版本将导致用户数据丢失。因此，我们建议您备份所有用户数据以避免丢失。
在线支持有限，可能无法帮助在刷机时遇到困难的用户。