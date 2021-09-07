头衔很多，但马斯克在 SpaceX 到底负责啥

9 月 7 日消息，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 是 SpaceX 的首席执行官、首席技术官和首席设计师。据他自己称，自己大约 80% 的时间都花在 SpaceX 工程和设计上，主要精力是开发下一代产品。

今年 8 月，马斯克带领知名博主蒂姆・多德（Tim Dodd) 参观了位于得克萨斯州博卡奇卡的星舰基地，就网红节目《每日宇航员》（The Everyday Astronaut）做了一期专访。采访中马斯克带领多德参观了 SpaceX 的火箭发射场，近距离观赏了计划登陆火星的星际飞船，并详细讨论了火箭工程。这些火箭真的是马斯克设计的吗？

马斯克在 SpaceX 有很多头衔。他不仅是公司的首席执行官，还是首席技术官和首席设计师。然而，马斯克需要兼顾电动汽车制造商特斯拉、脑机接口创企 Neuralink、隧道挖掘公司 Boring，他自己曾说过每周要工作 100 个小时。考虑到马斯克排得满满当当的日程，他到底能在 SpaceX 的日常运营中投入多少精力？会和普通的火箭首席技术官和设计师一样吗？

虽然马斯克被认为是 SpaceX 的代表人物，但公司还有另一位关键高管格温・肖特韦尔 (Gwynne Shotwell)。肖特韦尔于 2002 年加入 SpaceX，负责业务开发，并在公司与美国国家航空航天局（NASA）签下一份重要合同后被提升为总裁。她自 2008 年以来一直担任公司总裁和首席运营官。

2016 年，马斯克在接受 Y Combinator 创始人萨姆・奥特曼（Sam Altman) 采访时表示，肖特韦尔负责 SpaceX 除设计和工程外的所有事物，因此他可以专注于这两件事。

“很多人认为我必须花很多时间在公关或商务上。但实际上我几乎所有的时间，比如大约 80% 的时间，都花在了…… 工程和设计上，开发下一代产品，”马斯克告诉奥特曼。“她（肖特韦尔）负责法律、财务、销售和商业活动。然后我的几乎全部时间都花在工程团队方面，致力于改进猎鹰 9 号和龙飞船，并开发能殖民火星的设施。”

猎鹰 9 号和龙飞船现在都是 SpaceX 庞大太空设备的一部分，定期为 NASA 和商业客户发射卫星、运送有效载荷和宇航员。

SpaceX 另一个关键人物是火箭发动机专家汤姆・穆勒（Tom Mueller），他也是公司创始成员之一。在 2016 年之前，米勒一直负责 SpaceX 的推进团队，之后逐渐退居幕后。

马斯克在 2019 年曾表示，穆勒已经有大约五年时间处于“半隐退”状态，没有从事 SpaceX 最新猛禽发动机的研发工作，目前猎鹰 9 号火箭和星际飞船使用的都是猛禽发动机。马斯克表示，猛禽发动机是“团队合作”的结果，“没有一个领导者”。

SpaceX 推进部门现在由威尔・赫尔茨利 (Will Heltsley) 领导。

但 SpaceX 并没有回应马斯克是否参与了星链互联网卫星和星际飞船等 SpaceX 近期项目。然而一些采访以及相关公开信息表明，马斯克在这些项目上做出了一些相当重要的决定。

例如，在今年 2 月份网红播客乔・罗根体验（The Joe Rogan Experience）上线的一期节目中，马斯克说星际飞船最初设计是圆顶，但他告诉工程师把它做成尖顶。

马斯克说，“…… 我觉得把它弄得更尖会很有趣，所以我们就这么做了。”