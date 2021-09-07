大起底：揭开亚马逊云计算丰厚利润的秘密

北京时间 9 月 7 日上午消息，据报道，至少从 2014 年以来，美国电商巨头亚马逊一半的运营利润来自于其云计算业务“亚马逊网络服务”（AWS）。该业务提供了丰富的工具和在线服务，第三方软件开发人员可以进行组合，从而运营复杂的网站和应用软件。

图片：亚马逊云计算新掌门塞林普斯基

除了百分比之外，从绝对数来说，亚马逊云计算也是一个表现优异的业务。2020 年，云计算实现了 130 亿美元的运营利润，从而帮助亚马逊在当年实现了 210 亿美元的净利润。怪不得亚马逊创始人贝索斯从首席执行官职位卸任之后，他把指挥公司的大权交给了云计算掌门人安迪・贾西。

在全球云计算市场，阿里巴巴、谷歌、IBM、微软和甲骨文公司都在挑战亚马逊。而和阿里巴巴和谷歌不同的是，亚马逊云计算业务已经盈利。

今年第二季度是贾西执掌亚马逊云计算的最后一个季度，该季度云计算实现了 40 亿美元的运营利润，同比增长了 25%，超出了分析师预期，另外营业收入则增长了 37%。七月份，云计算业务另外一位高管亚当・塞林普斯基（Adam Selipsky）接替了贾西的职务，此人曾经在亚马逊云计算工作 11 年，后来创业，并且把数据软件公司 Tableau 卖给了 Salesforce 公司。

AWS 业务有点像自助餐，给开发者和终端用户提供了几百种在线服务自由选择，另外每年还不断推陈出新。从财务角度看，这一业务还是个“黑箱”。亚马逊没有披露云计算业务的具体营收来源，也没有给出各个子版块的利润率情况。

AWS 诞生初期，就是作为一个基础计算服务的外包供应商，包括计算资源和数据存储等。可以判断，该业务大部分收入和利润仍然来自这些业务。

科技业人士克里・奎因（Corey Quinn）曾经在私营的 Duckbill 集团担任首席云经济学家，帮助客户公司降低他们在亚马逊云计算的开支。奎因预测，AWS 一半以上的收入来自于 EC2 计算服务。这一服务相当于让企业用户在亚马逊数据中心租赁到了实体服务器虚拟的“一部分”。

奎因表示，计算服务再加上“弹性块存储”、“简单存储服务”等数据存储业务，再加上保存和提取数据的”关系数据库服务”和数据迁移费，这占到了亚马逊云计算的七成收入。

不过在今天，亚马逊更加注重更复杂的高级云计算功能，它们不仅利润率高，而且让企业客户切换服务商的成本更高。比如在五月份，塞林普斯基在推特上介绍了一个新服务“应用运行器”（App Runner），可以在虚拟容器中部署应用软件，这可以让企业用户把精力集中在业务构建上，而不是管理“容器”或是“基础设施”。

美国贝尔斯登研究公司六月份发布的一份报告指出，2015 年，亚马逊云计算 14% 的收入来自于高毛利的“平台即服务”云计算产品，其余来自于低端的“基础设施即服务”产品。但是贝尔斯登认为，在去年上半年，平台即服务的收入占比已经提高到了 18%。

美国科技业人士乔・金塞拉（Joe Kinsella）曾经创办帮助企业优化云计算部署的科技公司“云健康”，公司后来被虚拟机巨头 VMware 并购。金塞拉分析称，在 AWS 的数百万客户中，营收和利润并未均匀分布。如果两成的客户贡献了八成的收入，那么主要的盈利来自于剩下的八成客户，他们主要是中小企业。需要指出的是，云计算大客户往往能够获得不菲的折扣。

贝尔斯登公司预测，在 2019 年，亚马逊云计算已经实现了 61% 的总体毛利率。

对于本报道，亚马逊官方目前并未发表评论。

核心计算：EC2

美国科技行业观察人士哈瓦・苏里（Bhavan Suri）表示，EC2（亚马逊弹性计算云，是一个让使用者可以租用云端电脑运行所需应用的系统）是亚马逊云计算最古老的产品，是毛利润和运营利润的发动机。

苏里表示，EC2 服务的毛利率应该在 50% 左右。迄今为止，亚马逊并未提供各个云计算产品的单独利润率，而在今年第一季度，官方公布的云计算运营利润率则是 31%。一般来说，毛利润并没有计入研究、开发和市场营销的成本。

美国另外一家小型云计算提供商“数字海洋”（DigitalOcean）的报告显示，二季度获得了 58% 的毛利润率，该公司主要收入来自于虚拟机，相当于亚马逊 EC2 的计算资源产品。数字海洋公司发言人介绍说，公司九成的收入来自于计算、存储和网络服务。

目前，亚马逊云计算客户可以为未来预定 EC2 计算实例，从而降低成本。AWS 官方网站介绍说，预定的计算实例要比按需提出便宜四分之三。企业的另外一个选项是使用 EC2 现货竞价计算实例，这其实是亚马逊临时空闲出来的计算资源。亚马逊官方广告称，现货计算实例要比按需实例最多便宜九成。

依托亚马逊云计算服务，企业客户可以方便运营自己的应用软件，另外可以通过切换底层组件降低运行成本。据悉，亚马逊最早在 2006 年推出 EC2 服务，但当是只有一种计算实例产品，名为“m1.small”。

上述古老的计算实例到今天依然对外销售，如今，亚马逊的计算实例产品就多达 300 多种。美国云计算行业人士布鲁克・麦基姆（Brooke McKim）介绍说，亚马逊推出的新的计算实例产品简直是让人应接不暇。

企业客户购买的 EC2 计算实例，运行在 AMD、英特尔、英伟达等各种处理器上，此外还有人工智能处理器，或是亚马逊自行设计的 ARM 架构服务器芯片。亚马逊负责 EC2 产品的副总裁大卫・布朗（David Brown）介绍说，在云计算全线产品中，只要是对客户合理的地方，亚马逊都会使用自家设计的 ARM 处理器，这可以降低总体运行成本。

亚马逊在云计算领域的强劲对手微软，迄今为止尚未宣布自行设计处理器的消息。

亚马逊最近几年比较受欢迎的另外一个云计算产品是“Lambda”，该产品将会在某种触发条件下完成计算工作。比如一个用户在社交网络上传照片之后，系统将启动计算，自动生成一个微缩小图。

上述产品被开发者描述为“无服务器”，意思是服务商并不要求开发者自己来管理服务器基础设施。行业研究报告显示，亚马逊对 Lambda 计算服务的收费是 EC2 实例的两倍之多。

数据存储：S3 和 EBS

亚马逊云计算的另外一个鼻祖服务是“简单计算存储”，简称 S3，产品推出于 2006 年，客户可用该服务在网络上保存各种数据对象，包括照片、视频或其他文件类型。

科技从业者丹・阿尔瓦雷兹（Don Alvarez）是上述服务的早期用户。他早年曾经在华盛顿州西雅图的新创科技公司工作，主要为电影制片人群体开发协作软件。

当年，科技公司需要租赁托管的服务器来运行网站，他们必须支付足够费用才能获得想要的性能。阿尔瓦雷兹介绍说，科技公司租用的服务器往往超过了实际所需，造成浪费。亚马逊联系到了他，介绍即将推出的新服务，并提供了提前试用。阿尔瓦雷兹回忆说：“一瞬间我明白了，亚马逊提供了一个改变我一生的产品，这将改变我的人生，以及所有开发者的人生。”

这样的评价并不夸张。S3 蓬勃发展，时至今日已经在网络上保存了 100 万亿个数据对象。

亚马逊云计算负责对象和块存储的副总裁麦兰・汤姆森・布科维奇（Mai-Lan Tomsen Bukovec）在接受电视媒体采访时介绍说，今天一些企业客户存储的数据多达几百 PB（1PB 等于 1024TB），某些案例下甚至多达 1EB（等于 1024PB）。

有时候，企业在 S3 上保存的数据超出了必要。上述业内人士金塞拉回忆说，“云健康”公司的一个客户发现，因为失误，公司在亚马逊 S3 上源源不断地保存日志文件。问题解决之后，该客户每年就节省了 120 万美元的存储费。

去年，亚马逊推出了一个名为“S3 存储放大镜”的工具，帮助客户发现没有必要的存储开支。布科维奇介绍说，这一新产品获得了客户热捧。

布科维奇表示，其他的云计算公司经常会提供价格优惠，吸引客户，不过企业用户要比服务商更加聪明。比如一些企业希望在提交某个提取对象的请求之后，系统才开始启动一个计算作业，当然用户也不用考虑底层基础设施。

亚马逊数据存储业务的一个竞争对手是私营的 Wasabi 公司。该公司首席执行官大卫・弗雷德（David Friend）介绍，他们没有亚马逊的复杂产品线，只有一种存储产品，价格只有亚马逊 S3 的五分之一。

弗雷德表示，亚马逊 S3 虽然产品众多，但是运营成本并不高，他认为 S3 是亚马逊的一头现金牛。他提到，如果 S3 的毛利润率低于 70%，他会感到很惊讶。不过，前述科技业人士苏里则预测，S3 毛利润率在 50% 左右。

目前，客户把数据迁移到 S3 是免费的。不过，要从亚马逊搬走 1TB 的数据，费用比每月存储费多出三倍。作为对比，Wasabi 公司目前对数据迁移免费，弗雷德表示，这样的收费项目会让 AWS 业绩难以预测，另外，高昂的外迁费也促使企业继续成为亚马逊云计算的忠实客户。

弗雷德表示，几乎所有企业都清楚自己有多少数据，但是他们不了解实际访问这些数据的频率。他提到 Wasabi 的一家客户把数据从亚马逊搬迁到 Wasabi，一共花费了 600 万美元。

许多亚马逊云计算客户还选择了“弹性块存储”服务（EBS），这一服务和 EC2 计算实例绑定，可用于存储相关数据。另外，即使是用户删除计算实例之后，数据存储继续有效。亚马逊还提供了基于硬盘的弹性块存储服务，每个月每 GB 的存储费仅为 4.5 美分。

上述业者苏里预测，弹性块存储的毛利率在 60% 到 70% 之间。

数据库软件

亚马逊云计算还给企业提供了多种数据库工具。

传统上，企业更多使用关系数据库。数据存储在一个表中，每个表有多行和多列数据。应用软件可以在数据库中保存数据，也可以读出数据。

AWS 的“关系数据库服务”提供了多种选项：比如微软公司的 SQL Server，甲骨文公司知名的 Oracle，开放源码的 MariaDB、MySQL 和 PostgreSQL，以及亚马逊自家的 Aurora（可以和 MySQL 和 PostgreSQL 兼容）。

苏里表示，如果客户在关系数据库中使用亚马逊自有的 Aurora，那么这一业务的毛利润率大约 65% 到 75% 之间。

MariaDB 公司运营同名的开源数据库，背后获得阿里巴巴、英特尔公司支持。该公司提供了数据库的云计算服务。该公司首席执行官迈克尔・霍华德（Michael Howard）在接受采访时介绍说，本公司服务价格相当于客户在亚马逊选择 MariaDB 数据库时的一半。

霍华德表示：“如果你拥有绝对优势，就好像亚马逊在基础设施领域那样，那么你将会千方百计盘活这种优势。”

数据迁移

亚马逊迄今为止并未推出专门的产品，来覆盖自家生态内或生态之外的数据迁移。针对不同的业务方式或者迁移方法，亚马逊收取不同费用，这些费用还可能叠加。

对于外迁数据，上述“数字海洋”公司收取的费用低于亚马逊。麦基姆介绍说，在云计算公司涉及到数据迁移的网络带宽成本上，厂商购买越多、成本也就越低，“亚马逊提供数字外迁的成本要比数字海洋公司低，但是他们收取的价格并不低。”

数据迁移收费会带来某种不可预测性。

比如，美国宇航局在 2018 年和亚马逊签署了云计算合同，总额 6500 万美元，为期五年。然而美国监察机构发现，美国宇航局忽略了数据外迁的费用，比如某个用户下载保存在 S3 的文件，就会产生外迁费。监察机构认为，如果美国宇航局为了缩减成本而对数据外迁费加以限制，可能会影响科学数据的共享。

2018 年，美国数据存储公司 Cloudflare 宣布成立“带宽联盟”，这一联盟内的云计算公司和存储服务商都愿意降低或者取消数据外迁费。Cloudflaire 首席执行官马修・普林斯（Matthew Prince）介绍说，亚马逊并未参加这一联盟。

自从上述联盟建立之后，云计算行业的数据外迁费逐年下降，但是亚马逊在美国和欧洲，依然收取同样的数据外迁费。普林斯表示，亚马逊收取的外迁费可能是带宽成本的 80 倍之多。

普林斯表示，亚马逊网络带宽和数据迁移的利润空间超过其他所有的亚马逊产品，他认为数据外迁服务的毛利率高达 99%。

不过苏里的评估比较低，他表示，亚马逊数据外迁服务毛利率如果超过 80%，他不会感到吃惊。

云计算市场

如今，亚马逊云计算的长期大客户不仅仅购买 EC2 和 S3 来构建业务，他们还通过 AWS 的市场平台来购买第三方公司的软件，这对亚马逊也有利。五月份，瑞银分析师预测，亚马逊对第三方软件交易收取的佣金比例（或陈列费）大约为 5%。而在七月份，微软也将市场平台的佣金比例从 20% 下调为 3%。

相比之下，移动软件商店收取的佣金要高得多。谷歌的 Play 应用商店佣金比例高达三成，外媒八月份引述法庭文件报道称，谷歌应用商店在 2019 年的运营利润率高达 62%。

瑞银分析师表示，AWS 软件市场的运营利润率应该远远高于 AWS 大约 30% 的水平。在报告中，瑞银对亚马逊股票给出了买入评级。

不过和老牌的 EC2 和 S3 相比，市场平台业务规模还很小。分析师预测，软件市场业务未来的营收可能达到每年 10 亿美元到 20 亿美元之间，这相当于亚马逊云计算 2020 年总收入的 3%。