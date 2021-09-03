贝索斯向夏威夷捐赠价值 1.72 亿美元亚马逊股票

9 月 3 日消息，美国当地时间周四，亚马逊创始人兼执行董事长杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 向夏威夷第二大岛茂宜岛 (Maui) 上的非营利组织进行了两笔个人捐赠，总共捐赠了价值约为 1.72 亿美元的亚马逊股票。

贝索斯的捐赠对象为 Mālama 家庭康复中心和夏威夷土地信托基金 (Hawaii Land Trust)，前者是针对孕妇和育儿妇女的药物治疗项目，后者用于四个地区的环境保护和管理，但具体捐赠数额不详。不久前，贝索斯也曾向茂宜岛上的”儿童正义中心之友“和 The Maui Farm 两个组织进行了捐赠。

在此之前，贝索斯宣布将进行多项巨额捐赠。7 月份通过蓝色起源完成 11 分钟的太空飞行后，现年 57 岁的贝索斯表示，他将向 CNN 撰稿人范・琼斯 (Van Jones) 和厨师何塞・安德烈 (José Andrés) 各捐赠 1 亿美元。

其中，琼斯还是 Dream Corps 的创始人，该组织的目标是推动刑事司法制度的改革。而安德烈是 World Central Kitchen 的联合创始人，致力于帮助受灾地区的人们，为他们提供食物和其他支持。

在此之前，贝索斯宣布向史密森国家航空航天博物馆捐赠 2 亿美元，其中大部分捐款将用于建立贝索斯学习中心。

自今年 6 月初以来，贝索斯已经捐赠了超过 6.7 万股亚马逊股票，价值约为 2.3 亿美元。其中，贝索斯周四约捐赠了 5 万股亚马逊股票。

贝索斯承诺最大数额的捐赠发生在 2020 年，当时他宣布通过新成立的“贝索斯地球基金”捐赠 100 亿美元，用于应对气候变化。

根据彭博社亿万富翁指数，贝索斯的净资产约为 2000 亿美元。他的前妻麦肯齐・斯科特 (MacKenzie Scott) 拥有 612 亿美元的财富，并在过去 14 个月里捐赠了 80 多亿美元。