特斯拉为什么不支持 CarPlay，库克、马斯克恩怨有多深

北京时间 9 月 7 日消息，外媒日前刊文称，虽然是各自领域的翘楚，但特斯拉汽车和 iPhone 却大有老死不相往来的意思。除苹果 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 和特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的个人恩怨外，特斯拉担心苹果日后成为竞争对手是一个重要原因。

苹果和特斯拉有诸多共同之处，在整合对方产品方面，它们远非尽善尽美。

两家公司都以设计、先进技术和控制生态链闻名。特斯拉汽车配备与 iPad 类似的大尺寸显示屏，而非实体按钮，用户可以把智能手机用作车钥匙。特斯拉还在稳步推进自动驾驶技术的开发。它因此赢得了“汽车界的苹果”的美誉。马斯克甚至曾尝试将公司出售给苹果，消费者也认为特斯拉汽车就是“带有车轮的 iPhone”。

但苹果用户驾驶特斯拉汽车的体验则相当糟糕。特斯拉的 iPhone 应用有诸多实用功能，例如远程开车锁、控制车内温度和管理充电功能。但是，一旦进入车内 —— 这时用户对智能手机和汽车的融合有着更迫切需求，兼容性问题就原形毕露了。

▲ 法拉利上的 CarPlay

苹果粉丝大概率熟悉 CarPlay，是 Apple Music 用户。驾驶特斯拉汽车的苹果粉丝很无奈：他们的汽车既不支持 CarPlay，也不支持 Apple Music。

在特斯拉汽车中，苹果用户无法通过专门应用访问 Apple Music（特斯拉汽车提供有专门的 Spotify 应用），只能通过蓝牙将音乐由 iPhone 传输给特斯拉汽车。虽然用户可以控制音量和快进，但却不能像在其他品牌汽车中那样访问整个曲库，最多只能找到当前播放列表的歌单。

至少部分特斯拉工程师曾计划支持 Apple Music。去年 12 月，特斯拉车载软件中曾出现支持 Apple Music 的字眼，但苹果和特斯拉显然没有付诸实际行动。

CarPlay 几乎无处不在。苹果官网的资料显示，CarPlay 入驻逾 600 个车型，覆盖“所有主流汽车厂商”。很显然，苹果的这一说法是有水分的：特斯拉 Model Y 或 Model 3 是最畅销的电动汽车车型。

特斯拉担心苹果日后成为竞争对手

特斯拉汽车不支持 Apple Music 和 CarPlay 的障碍是特斯拉。特斯拉汽车几乎占领了苹果办公场所停车场，苹果员工最大的愿望无疑是能够在他们的汽车中流畅地使用 Apple Music 和 CarPlay。

苹果一直在尝试使自己的服务入驻包括汽车在内的所有设备，与特斯拉汽车整合对苹果来说是一个标志性成功。Apple Music 已入驻保时捷 Taycan、Android、智能电视，以及谷歌、亚马逊和 Sonos 的智能音箱。

特斯拉不想放弃对车载系统界面的控制，但外媒认为，整合 CarPlay 无损于用户体验。真正让特斯拉担忧的，可能是整合 CarPlay 将使用户能使用苹果的服务，当苹果销售自主品牌汽车时会对它构成威胁。

▲ 苹果首席执行官蒂姆库克、甲骨文的萨夫拉卡茨和特斯拉负责人埃隆马斯克

特斯拉和苹果合作的最大障碍，可能是马斯克本人。2015 年苹果造车的消息首次曝光时，马斯克说苹果是特斯拉前员工“垃圾埋藏场”，他还曾严厉批评苹果的 App Store 政策和 Apple News 应用。尽管 2016 年在参加美国前总统举行的一次会议时坐得很近，但库克和马斯克说他们彼此从未有过交流。

两家公司可能都把彼此看作是未来的竞争对手。苹果在开发电动汽车，而且计划在 2024 年发售。可能让马斯克不爽的是，苹果汽车项目负责人是特斯拉前高管道格・菲尔德（Doug Field）。

这些理由听起来都有一定道理，但仍然不能解释特斯拉汽车没有整合 Android Auto 原因。更让人不解的是，这种情况既没有引起特斯拉客户的抗议，iPhone 粉丝对此似乎也不那么在意 —— 虽然市场上已经有数以百计的车型与 iPhone 实现了融合。

但马斯克和特斯拉应当注意到的是，Motorbiscuit 今年 1 月 1 日刊文称，针对没有与智能手机融合一事，Reddit 的一个帖子吸引了数以千计对此不满的特斯拉汽车用户留言。

有用户称，如果不整合智能手机，他们就不会考虑购买特斯拉汽车。虽然在市场上购买配件提供相同功能是可行的，而且成本可能更低，但大多数司机不想“多此一举”。

很显然，苹果和特斯拉关系有些紧张，但目前最大的输家是消费者。