笔记本电脑需求如何，零部件制造商和品牌厂意见相左

据上游供应链消息人士透露，尽管下游品牌客户乐观看待 2022 年的笔记本电脑需求，但上游零部件制造商的态度正趋于保守。

图源：digitimes

digitimes 报道指出，消息人士称，零部件制造商的态度通常更加谨慎，因为他们无法像品牌客户一样轻松地在剧烈的市场变化中生存，而且他们经常看到品牌客户在没有任何预警的情况下削减订单。

“Chromebook 的需求在第二季度明显放缓，品牌客户则削减了 Chromebook 的订单，几家零部件制造商的库存水平均有所上升。”消息人士说道，“不过美国新一轮教育采购订单有望在第三季度末或第四季度初启动，日本本土高中教育采购订单也将在第四季度开始，这些新订单将帮助零部件制造商消化 Chromebook 的库存。”

据悉，惠普今年早些时候对其 2021 年的出货量相当乐观，预计其笔记本电脑的整体出货量将达到 8000 万台，Chromebook 将达到 5000-6000 万台。该报道指出，从目前的情况来看，不太可能达到预期值。

Digitimes Research 的数据显示，惠普 2020 年笔记本出货量为 5171 万台，2021 年将同比增长 15% 至 5977 万台。虽然这一数字仅略低于全球 18% 的年增长率，但仍远低于惠普最初 8000 万台的预期。

另外，业内人士透露，部分品牌厂商取消了笔记本 T2 级机箱模具订单，引发上游零部件厂商担忧 2022 年笔记本市场是否会出现减速的情况，因为取消机箱模具订单的情况很少发生。

大多数零部件制造商预计明年出货量将出现一位数或两位数的下降。与之相反，ODM 则看好 2022 年的笔记本市场，仁宝电子预计 2022 年整体出货量有机会实现个位数的增长。