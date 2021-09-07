小米诉争商标“MiService”因与华为“MyService”近似被驳回

IT之家 9 月 7 日消息 近日，小米公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公开。

企查查 App 显示，法院查明该案诉争商标为小米公司“MiService 及图”，小米公司诉称该商标与华为公司 MyService 商标未构成近似且核定使用的商品不构成类似商品。

IT之家了解到，法院认为诉争商标与华为公司商标在字母构成、读音上相近，两商标若使用在同一种或类似商品上，容易造成相关公众对商品来源产生混淆、误认。判决结果为，驳回小米公司诉讼请求。