研究机构：小米公司平均 42.74% 毛利润是由互联网服务贡献，其中大部分收入来自于广告

IT之家 9 月 7 日消息 此前小米创始人雷军声称，小米智能手机的“综合利润率”不会超过 5%。但作为一家上市公司，小米肯定需要更高的利润率来取悦投资者，而这项任务落在了互联网服务业务部门。

自 2018 年小米上市以来，其互联网服务在该公司季度收入中的占比不超过 10%，但互联网服务部门的季度毛利率平均则为 65.12%。根据 Counterpoint Research 最新《生态系统分析：小米互联网服务》报告，小米公司平均 42.74% 的毛利润是由互联网服务贡献的。

IT之家获悉，报告称，小米的互联网服务包括手机游戏运营、电子商务（E-commerce）、金融科技和广告等服务产品。目前，小米的互联网服务大部分收入来自于广告。

在 2021 年第二季度，小米的互联网服务收入的同比增长放缓至 19.1%。同期，智能手机和 IoT 业务的环比增长分别为 86.8% 和 35.9%。衡量流量变现水平的核心指标，每用户平均收入（ARPU），最近几个季度也在不断走低，反映出小米变现智能手机的流量的难度在加大。

全球政府对隐私更强监管正在加强，这对对小米目前的广告模式提出了挑战。腾讯和网易等移动游戏开发商在要求更多的收入分成。与此同时，小米用户也一直在抱怨 MIUI 上过多的广告和其他服务。

不过，小米比许多中国智能手机 OEM 领先一步。从智能手表和智能音箱到空调和洗碗机，小米已经形成了一个由智能硬件和家电组成的生态系统。这样一个生态系统让小米有更多机会提供增值服务。然而在目前，除了电视以外，小米还没有找到一个更有效的方法来变现 IoT 产品带来的流量。