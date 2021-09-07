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经统计分析，目前华为占有全球激光雷达市场 3% 的份额

2021/9/7 20:35:47 来源：爱集微 作者：隐德来希 责编：问舟
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9 月 2 日，知名半导体咨询机构 Yole Développement 发布题为《汽车和工业应用的激光雷达》的报告。

报告指出，自 2005 年 David Hall 带领 Velodyne 发明了 3D 实时激光雷达技术以来，全球至少成立了 80 多家主打激光雷达的公司，极大地拓展了该技术的应用空间。

▲ 激光雷达各类应用场景的增长趋势（2019-2026）

Yole 分析师指出，汽车和工业应用的激光雷达市场预计到 2026 年将达到 57 亿美元，2020-2026 年复合年增长率为惊人的 21%。2020 年，高级驾驶辅助系统（ADAS）中的激光雷达仅占汽车和工业激光雷达市场的 1.5%，但到 2026 年，ADAS 的比例预计将达到 41%。

报告指出，预计到 2026 年，智能基础设施激光雷达市场预计将达到 3.95 亿美元，2020-2026 年复合年增长率为 35%。物流激光雷达市场预计到 2026 年达到 4.66 亿美元，复合年增长率为 23%。

如果按照目前激光雷达市场的供应商市场份额排列，法国一级汽车供应商 Valeo 占有 28%，排名第一，华为占有 3%（如上图）。

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关键词：华为汽车激光雷达

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