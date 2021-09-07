华硕开始测试 Win11 对部分旧款英特尔 CPU 主板的支持

IT之家 9 月 7 日消息 据外媒 Windows Latest 报道，微软今年 6 月表示，将考虑为英特尔第 7 代和 AMD 锐龙 1000 系列 CPU 增加 Windows 11 支持。8 月 27 日，微软公布了硬件需求清单，包括对英特尔第 7 代酷睿处理器系列的 10 款新 CPU 的支持。

这一声明令不少人感到意外，因为更新的 CPU 列表包括对少数 CPU 的支持。这些新 CPU 包括 i5-7640X、i7-7740X、i7-7800X、i7-7820HQ、i7-7820X、i7-7900X、i7-7920X、i9-7940X、i9-7960X 和 i9-7980XE。

换句话说，微软更新的 Windows 11 硬件要求只会让 Surface Studio 2 和 Dell Precision 等旗舰产品受益。如果忽略上面的型号，就只有第 8 代和更新的处理器才能运行微软的全操作系统。

微软在一份声明中承认，使用 Media Creation Tool 等工具下载操作系统，旧款芯片确实可以非正式地运行 Windows 11，但微软不会对旧硬件提供支持，且可能存在性能问题。

IT之家了解到，报道称华硕已开始测试 BIOS 更新，来扩展对搭载旧款英特尔 CPU 的部分主板的支持。

华硕正在测试 Windows 11 对部分旧款 CPU 的支持

今年 7 月，华硕便发布了 Windows 11 升级的主板指导意见。根据更新后的固件页面，华硕文档列出的主板配备 TPM 2.0，但华硕也承诺支持配备旧款英特尔第 6 代和第 7 代处理器的主板。

外媒指出，华硕最近发布了适用于英特尔第 6 代和第 7 代处理器的多款 Z270 主板的 Windows 11-ready BIOS 更新，这些更新并未包含在微软发布的官方 CPU 规格文档中。

华硕在支持第 6 代和第 7 代英特尔处理器的 MAXIMUS IX FORMULA 的 BIOS 1501 更新日志中确认支持 Windows 11。更改日志中指出，“默认支持 Windows 11，无需在 UEFI BIOS 中更改设置。”

同时，华硕还透露了对 Windows 11 的 beta 支持，在 STRIX Z270F GAMING 上有相同的 BIOS 更新。“默认支持 Windows 11，无需在 UEFI BIOS 中更改设置。请注意，这是主板的测试版 BIOS 版本，在正式发布之前仍在进行最终测试。”