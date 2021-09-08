《英雄联盟》公布职业青训营选拔赛要求：18-22 周岁、钻石 1 及以上

IT之家 9 月 8 日消息 英雄联盟赛事官方微博在昨晚宣布，2021 英雄联盟职业青训营线上选拔赛于 9 月 7 日正式开始报名。

通过线上选拔赛的玩家，将晋级到线下青训营，接受专业的培训并有机会登上选秀大会的舞台，签约职业电竞俱乐部。

官方还提示，本次英雄联盟职业青训营线上选拔赛及线下青训营均不会收取任何费用，各位玩家警惕诈骗信息。

青训营官方报名页面

IT之家了解到，据介绍，线下青训营将为参与的选手提供一系列专业课程的学习和高强度的训练，充分发挥选手的天赋和特长，并通过选拔赛模拟正式比赛，为新人增加赛事经验，帮助有天赋、有梦想、高竞技水准的玩家能够迅速得到俱乐部的认可。

时间安排

报名阶段：9 月 7 日 —9 月 28 日；

线上选拔阶段：10 月 1 日 —10 月 29 日；

青训营培训阶段：11 月 3 日 —12 月 7 日；

选秀大会：12 月 8 日 —12 月 10 日。

报名条件