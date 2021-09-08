法拉第未来 FF 发布生态 O2O 直销战略，正积极为美国首批两家旗舰店选址

IT之家 9 月 8 日消息 当地时间 9 月 7 日， Faraday Future 宣布，正在积极为其在洛杉矶和纽约市的永久性旗舰店进行选址工作。首批旗舰店将开设于这两个城市的高客流量的高端核心区域。

IT之家了解到，Faraday Future 表示，FF 旗舰店将为用户提供展示平台，来体验 FF 91 的设计、科技和功能。

据介绍，FF 将采用生态 O2O 直销模式走向市场，利用其在线平台（FF Intelligent App 及 FF.com）、FF 自有门店以及合作伙伴自有门店和展厅，进行轻资产模式的销售网络扩张。

Faraday Future 指出，FF 的目标是到 2025 年前在全球 20 个顶级城市设立旗舰店。截至目前，FF 已与包括美国的 Jolta、中国和谐新能源汽车控股有限公司（和谐集团）在内的多家销售合作伙伴签署了谅解备忘录。Jolta 是美国首家电动车经销商，Jolta 的电动车经销网络计划将在 2025 年覆盖全美 15 个以上的主要城市，到 2030 年覆盖全美 30 个以上的主要城市。

FF 91 未来主义者联盟版和 FF 91 未来主义者版两款车型都拥有 1050 匹马力，搭载浸没式液态电池冷却技术的 130 千瓦时电池组，百公里加速不到 2.4 秒，以及三电机电动矢量扭矩，后轮双电机独立控制及后轮转向。

同时，这两款车型还拥有副驾流媒体视频显示技术，后排智能互联网系统，车内视频会议系统、智能无缝进入技术，FFID 人脸识别技术，多指盲控技术，以及 150 度仰角的零重力座椅。