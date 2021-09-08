SpaceX 将 Inspiration4 猎鹰 9 号火箭送上发射台，准备首次纯商业载人发射

9 月 8 日消息，据外媒报道，当地时间周二，美国太空探索技术公司 SpaceX 将一枚猎鹰 9 号火箭送上肯尼迪航天中心发射台，该火箭将执行发射 SpaceX 首次纯商业载人任务 ——Inspiration4。

▲ 图 1：Reddit 和 YouTube 用户 Whiterice98 发现 SpaceX 正在向发射台运送执行首次纯商业载人飞行任务 Inspiration4 的猎鹰 9 号火箭

在乘坐游客中心的巴士参观 NASA 设施时，Reddit 和 YouTube 用户 Whiterice98 亲眼见证了 SpaceX 火箭安装过程，它被从全新的组装设施中运送到历史悠久的第 39A 发射台。这里曾是支持 Saturn V 运载火箭和航天飞机首次发射的地方，同时也是进行每次载人登月任务的起点。

按计划，Inspiration4 任务将于美国东部夏令时 9 月 14 日晚 8 点发射升空，这将是历史上首次将全部由普通人组成的团队送入轨道的任务。得益于亿万富翁兼任务指令长贾里德・艾萨克曼 (Jared Isaacman) 的赞助和支持，Inspiration4 才成为现实。但此次任务也将标志着太空飞行新时代的开始。在这个时代，几乎每个人都可以梦想着到达轨道，从数百公里的高空观察地球。

▲ 图 2：SpaceX 首批完全由普通人组成的机组团队准备搭乘载人龙飞船前往太空

与艾萨克曼同行的还有地质学家西恩・普罗科特 (Sian Proctor)、工程师克里斯托弗・塞姆布罗斯基 (Christopher Sembroski) 以及医生助理、儿童癌症幸存者海莉・阿森诺 (Hayley Arceneaux)。

尽管艾萨克曼是一位经验丰富的私人飞行员，但 4 人都没有任何太空飞行经验，目前已经接受了几个月的相关培训。作为一名成功的商人，艾萨克曼可能有资源购买维珍银河或蓝色起源公司飞船的船票，但他选择的 3 名乘客都没有这样的能力。

▲ 图 3：SpaceX 计划利用回收载人龙飞船执行世界上首次纯商业载人飞行，这是该飞船第二次太空飞行

SpaceX 计划使用进行过两次飞行验证的猎鹰 9 号火箭助推器和一次飞行的载人龙飞船。长期以来，SpaceX 一直致力于火箭和飞船的可重复使用，目的是以更高效、更实惠的方式将有效载荷送入太空。

与此同时，SpaceX 也正将计划进行首次轨道飞行的星际飞船原型和超重型火箭助推器原型推上发射台，以便进行多方面的测试。星际飞船 S20 目前被安装在 Suborbital Pad B 上，工程师们正在重新安装猛禽发动机，准备进行静态点火和其他地面测试。

当地时间周二，SpaceX 在五周内第二次将轨道级超重型助推器 B4 从其工厂推到发射台上，准备对其进行各方面测试。B4 测试面临的最终挑战可能是启动所有 29 个猛禽发动机，产生高达 5400 吨的推力，从而使其成为有史以来测试过的最强大火箭助推器。