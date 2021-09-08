杨元庆：联想在未来 3 年内研发投入翻番

9 月 8 日消息，2021 联想创新科技大会今天举办。联想集团董事长兼首席执行官杨元庆做了《新 IT 新引擎》的开场演讲。

杨元庆认为，后疫情时代已经呼之欲出，为了推动技术发展、创新商业模式、实现社会公平和进步，联想要构建基于“端-边-云-网-智”技术架构的“新 IT”，将会为各行各业的转型升级赋能。

“百年未遇的疫情加速了行业数字化、智能化的转型步伐，这一趋势还将长期持续。以工作场景为例，办公室办公、居家办公和随时随地办公的混合办公模式将日益成为用户偏好的现实选择，它将给个人的生活、工作方式，与企业的组织、管理及文化带来深远的结构性变革。”杨元庆举例道。

杨元庆分享了联想对未来的三重预判：混合型工作与生活方式，将驱动更加多样的设备、IoT 终端和在线的服务；边缘计算、云计算与传统数据中心并存的趋势将驱动越来越丰富的基础设施；以及人工智能在智能化转型中的核心地位与前景。

虽然联想的“端-边-云-网-智”作为新 IT 的架构已经非常清晰，但这将比传统架构更加复杂，也必然给设计、建设和运维带来了更高的难度。

“对客户而言，他们想要获得更高等级的服务，让一切变得简单。”杨元庆表示，“因此，联想将打造完整的‘新 IT’解决方案与服务，为各行各业的客户赋能。”

为此，联想推出了专门的品牌：“联想 TruScale”服务。其核心要义是 XaaS“一切皆服务”，它把传统的硬件、软件、服务分散采购的模式，设计、建设、运维分段实施的模式，整合成可以订阅的、一站全包的服务模式。客户在 ICT 架构各个层面，从 DaaS，IaaS，到 PaaS，乃至 SaaS 的需求，“联想 TruScale”服务都有对应的方案，都能予以响应和满足。

另外，联想还将通过联想创投，围绕端-边-云-网-智的新 IT 架构进行投资布局，形成完整的创新生态圈。

“新 IT 打造新引擎。联想将持续加大研发投入，我们的计划是在未来三年里内，将研发投入翻番。但愿数十年后，人们回望我们今天的想象，会验证我们做出了正确的抉择 —— 智能，为每一个可能。”杨元庆总结道。