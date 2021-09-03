联想拯救者 ×《刺客信条》将联名推出帽衫/鼠标垫等周边产品

IT之家 9 月 3 日消息 今日联想拯救者官方宣布，将联合游戏《刺客信条》，推出多款联名周边产品，具体包括帽衫、鼠标垫、电脑贴膜以及雨伞。这一系列联名产品均采用黑色底色 + 青色花纹，图案将刺客信条的复古花纹元素与拯救者 Logo 相结合。

据 IT之家了解，联想表示，这几款联名周边产品将于 9 月 8 日举办的联想拯救者生态产品展正式发布，预计届时将公布售价和购买渠道。

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