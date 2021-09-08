联想首款 Win11 笔电 IdeaPad Slim 7 发布：最轻 14 英寸 OLED 屏笔记本

IT之家 9 月 8 日消息 联想发布了新的 IdeaPad Slim 7 Carbon（在北美以外地区被称为 Yoga Slim 7 Carbon）笔记本电脑，加入了本月推出的 OLED 笔记本电脑大军，联想声称这是市面上最轻的 14 英寸 OLED 笔记本电脑，仅重 2.37 磅（约 1075 克），厚度为 14.9 毫米。

需要注意的一点是，OLED 面板（来自三星）具有 QHD + 分辨率，而不是 OLED 笔记本电脑上常见的 4K 分辨率。不过 QHD + 仍然足够清晰，尤其是在这种尺寸下。

屏幕采用 16:10 的长宽比，比去年 IdeaPad Slim 7 的 16:9 能提供更多垂直空间，有 90Hz 的刷新率，覆盖 100% 的 DCI-P3 色域，并拥有 600 尼特的亮度。

新款 Slim 7 最高可搭载 AMD Ryzen 7 5800U，Nvidia GeForce MX450 显卡，16GB 内存和 1TB 存储。有一个 61 瓦时的电池，联想声称可以续航 14.5 小时。

联想称，尽管新笔记本电脑的结构很轻，但很耐用。根据联想公司的说法，该设备已经经历了“九次操作测试”，可以承受“日常物理冲击和恶劣的环境条件”。此外，新款笔记本预装 Win11 系统，这也是旗下首款预装 Win11 的笔记本产品。

预计该笔记本将在 10 月上架，起价为 1289.99 美元（约 8333 元人民币）。

▲ Yoga Slim 7 Pro

IT之家了解到，联想还推出了一款新的 Yoga Slim 7 Pro（在北美以外地区品牌为 IdeaPad Slim 7 Pro），这是一款 16 英寸的笔记本电脑，采用普通的 IPS 触摸屏，而不是 OLED，也是 16:10，具有 QHD 分辨率。该屏幕刷新率最高可达 120Hz，对游戏人群来说是个好消息，配备了 Ryzen 7 5800H，Nvidia GeForce RTX 3050，16GB 内存和 1TB 存储。有一个 75 瓦时的电池，Slim 7 Pro 预计将于 10 月上市，起价 1449 美元（约 9360 元人民币）。